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"Яблоко": квартиры в первом доме под реновацию на востоке Москвы "украли" у очередников
12 февраля 2018 г. | Время публикации 12:46 | Последние изменения 13:39
Рубрики: Общество  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин раскритиковал действия властей, начавших выдавать смотровые ордера на квартиры в новом доме на 5-й Парковой улице. По его словам, квартиры там предназначались для очередников и переселенцев из аварийного жилья, которого в районе довольно много. Об этом политик сообщил в блоге на сайте "Эхо Москвы".

Как напоминает Митрохин, дом начал строиться задолго до программы реновации, когда бюджетные средства можно было выделять только на расселение ветхого и аварийного жилья. Дом значится в Адресной инвестиционной программе за 2015-2018 годы под номером 2229, при этом неподалеку от него довольно много ветхих и аварийных домов, которые давно пора расселить. Один из них располагается на 7-й Парковой улице.

"Очередников в ВАО тоже пруд пруди (всего в Москве их 70 тысяч семей). Но их никто расселять не собирался, и поначалу они остались даже за рамками "реновации". Очередники в первый стартовый дом на 5-й Парковой тоже не въедут, разве что только те, которым посчастливилось жить в домах, сносимых под "реновацию". По сути дела, первый стартовый дом "реноваторы" просто украли", - делает вывод Митрохин, отмечая, что очередники по-прежнему стоят в очереди на новое жилье по 30-40 лет.

Отметим, что в сентябре прошлого года столичный мэр заявил, что построенные ранее жилые дома не будут использовать для программы реновации, так как они не соответствуют заявленным требованиям по качеству отделки и благоустройства. По его словам, панельные дома более старой конструкции, построенные ранее, не соответствуют стандартам реновации, а на выкуп жилья "никаких денег не хватит".

Тем не менее первым домом по программе реновации, на квартиры в котором начали выдавать смотровые ордера, стал дом на 5-й Парковой улице, д. 62Б, ранее построенный по программе "Жилище". Чиновников не смутил тот факт, что после проверки еще одного дома на улице Тимирязевская, владение 8, который строится по программе "Жилище" и также был передан под нужды реновации, эксперты сделали строителям ряд замечаний, оформив протоколы об административном правонарушении на сумму в 120 тысяч рублей.
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