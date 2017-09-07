"Яблоко": квартиры в первом доме под реновацию на востоке Москвы "украли" у очередников

9 февраля 2018 г. Переселенцам по реновации до конца дня выдадут первые смотровые ордера на квартиры

В дом 62Б на 5-й Парковой улице переедут жители домов 3 и 5 по улице Константина Федина: до конца дня новоселам начнут выдавать смотровые ордера. Восточный округ лидирует по количеству жилья, попавшего в программу реновации.