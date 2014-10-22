Для Совета Федерации построят восьмиэтажное здание в центре столицы

6 февраля 2018 г. На крыше Госдумы появится зал под куполом, а депутатов рассадят, как на форуме

В ходе ремонта здания Госдумы будет реконструировано более половины площади, включая зал пленарных заседаний. Зал будет развернут на 90 градусов, а на крыше появятся дополнительные помещения для переговоров и заседаний фракций.