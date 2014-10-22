Для Совета Федерации построят восьмиэтажное здание в центре столицы

Федеральное собрание расширит свои владения в историческом центре Москвы после отказа от переезда в парламентский центр в Нижних Мневниках. Вслед за реконструкцией здания Госдумы
на Петровке начнется строительство восьмиэтажного здания Совета Федерации с переходом в нынешнюю резиденцию, пишет "Коммерсант"
.
Оба проекта общей стоимостью более 2,3 миллиарда рублей реализует управделами президента одновременно с реконструкцией Дома правительства и комплекса "Старая площадь", где размещаются чиновники кремлевской администрации. Строительство здания для Совфеда на Петровке, 17, строение 19 запланировано в федеральной адресной инвестиционной программе. На разработку проекта в 2018 году выделено 60 миллионов рублей, на строительство в 2019 и 2020 годах - 1,63 миллиарда рублей.
Стройка запланирована на задворках бывшего здания Госстроя и соседнего архитектурного памятника на Большой Дмитровке, которые также занимает Совет Федерации. Расположенное там ветхое здание 1917 года постройки снесут
, на его месте построят восьмиэтажное здание с переходом в главный корпус.
Там появятся кабинеты для 90 сенаторов и сотрудников аппарата, которые сейчас работают в здании на Новом Арбате, а также кабинеты для 17 потенциальных членов СФ, которые могут быть назначены по "президентской квоте". Площадь проектируемого корпуса составит до 14 тысяч квадратных метров, что почти удвоит занимаемую Совфедом площадь в этом квартале.
Проект расширения комплекса зданий Совета Федерации был предусмотрен еще указом бывшего президента России Бориса Ельцина от 6 марта 1996 года, однако планам помешал кризис 1998 года. По данным газеты, после президентских выборов также ожидается реконструкция Дома правительства на Краснопресненской набережной. По словам пресс-секретаря премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, работы будут касаться некоторых обветшалых элементов фасада и ряда залов для проведения мероприятий, которые не ремонтировались более 15 лет. Ремонт будет проводиться постепенно, чтобы не мешать текущей работе.Совфед назвал стройку в центре Москвы "оптимальным вариантом" и посетовал на нехватку мест
В пресс-службе Совета Федерации подтвердили планы строительства нового корпуса на Петровке и отметили, что этот вариант был признан оптимальным. Какие еще варианты рассматривались, не сообщается, говорится лишь, что их было "несколько". "Речь идет об использовании территории, занимаемой давно заброшенным двухэтажным строением, не представляющим исторической или культурной ценности", - цитирует "Интерфакс"
.
В Совфеде добавили, что нынешних помещений на Большой Дмитровке недостаточно "несмотря на кажущиеся большими размеры зданий". Многие сенаторы "вынуждены делить кабинеты с коллегами и помощниками", пожаловались в пресс-службе. "Остро не хватает места для проведения заседаний комитетов СФ, переговоров, встреч, круглых столов, парламентских слушаний, других публичных мероприятий", - говорится в пресс-релизе.
Строительство нового корпуса будет вестись с учетом окружающей застройки, отметили в Совфеде. Там уточнили, что высота наземной части здания составит шесть этажей. На 2018 год запланировано провести проектно-изыскательские работы, экспертизу, а также согласовать стройку с властями Москвы. Собственно возведение нового корпуса намечено на 2019-2020 годы.
Строительство парламентского центра в Мневниках должно было начаться еще в конце 2015 года, переезд планировался к 2019 году
. Однако проекты разочаровали будущих обитателей центра. Результаты повторного конкурса, которые спикер Совфеда Валентина Матвиенко охарактеризовала как "абсолютный кризис жанра
в архитектуре", даже не представили широкой публике.
В итоге депутаты заявили, что не планируют
переезжать в парламентский центр, и выбирают вместо "большой затратной стройки" экономный вариант реконструкции. Впрочем, судя по высказываниям чиновников, идея строительства комплекса в Мневниках не отвергнута полностью. В конце января депутат Госдумы Владимир Ресин, возглавлявший в предыдущем думском созыве комиссию по возведению здания для обеих палат Федерального собрания сообщал, что строительство может начаться до 2021 года, как только найдутся средства.