

Власти Москвы обсудят идею присвоить посольству США адрес "Североамериканский тупик" Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Сейчас почтовый адрес посольства США таков: Большой Девятинский переулок, 8. Дегтярев объяснил свою инициативу тем, что рядом со зданиями диппредставительства находится безымянный внутридворовый проезд к Дому Наркомфина. По предложению депутата, нужно назвать этот проезд "Североамериканский тупик", а в дальнейшем присвоить это название адресу посольства.



В ответе на запрос Дегтярева сообщается, что "данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы". Заседание состоится в феврале.



Инициатива Дегтярева стала ответом на решение властей США переименовать площадь перед посольством РФ в Вашингтоне



"Мы не будем переименовывать существующие улицы и даже переулки ради каких-то сиюминутных политических амбиций или споров. Однако мы вполне могли бы изменить почтовый адрес безымянного тупика", цитирует слова депутата



Официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон, комментируя ТАСС инициативу Дегтярева, сказала, что дипмиссия предпочитает "концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией", а рассуждать о тупиках "может каждый".



С идеей присвоить площади в столице США имя Немцова во вторую годовщину гибели российского политика выступил сенатор Марко Рубио. В декабре предложение рассматривал городской совет Вашингтона, на заседании которого присутствовала дочь Немцова Жанна. Члены совета поддержали переименование, отметив, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии". Церемония открытия площади Немцова пройдет 27 февраля 2018 года.



В Госдуме РФ переименование площади около российского посольства жестко раскритиковали. Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал этот шаг американских властей грубым и жестким, его первый заместитель Дмитрий Новиков - вмешательством во внутренние дела России. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел в действиях городского совета Вашингтона попытку "напакостить" России.



Попытки увековечить память Бориса Немцова в Москве неизменно встречают сопротивление со стороны властей. Активисты своими силами развешивают таблички и памятные знаки в местах, связанных с жизнью и деятельностью убитого политика. На прошлой неделе Партия народной свободы (ПАРНАС) обратилась в Мосгордуму с просьбой установить Мэрия Москвы в ближайшее время рассмотрит вопрос об изменении почтового адреса посольства США в Москве по предложению члена ЛДПР, председателя комитета Госдумы по физической культуре Михаила Дегтярева, выступившего с инициативой переименовать его в Североамериканский тупик, дом номер 1. Об этом говорится в ответе столичных властей на соответствующий запрос парламентария, который приводит ТАСС.Сейчас почтовый адрес посольства США таков: Большой Девятинский переулок, 8. Дегтярев объяснил свою инициативу тем, что рядом со зданиями диппредставительства находится безымянный внутридворовый проезд к Дому Наркомфина. По предложению депутата, нужно назвать этот проезд "Североамериканский тупик", а в дальнейшем присвоить это название адресу посольства.В ответе на запрос Дегтярева сообщается, что "данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы". Заседание состоится в феврале.Инициатива Дегтярева стала ответом на решение властей США переименовать площадь перед посольством РФ в Вашингтоне в честь Бориса Немцова , убитого в Москве 27 февраля 2015 года. В пресс-службе парламентария заявили, что предложение Дегтярева связано с "навязчивой внешней политикой США"."Мы не будем переименовывать существующие улицы и даже переулки ради каких-то сиюминутных политических амбиций или споров. Однако мы вполне могли бы изменить почтовый адрес безымянного тупика", цитирует слова депутата РБК Официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон, комментируя ТАСС инициативу Дегтярева, сказала, что дипмиссия предпочитает "концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией", а рассуждать о тупиках "может каждый".С идеей присвоить площади в столице США имя Немцова во вторую годовщину гибели российского политика выступил сенатор Марко Рубио. В декабре предложение рассматривал городской совет Вашингтона, на заседании которого присутствовала дочь Немцова Жанна. Члены совета поддержали переименование, отметив, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии". Церемония открытия площади Немцова пройдет 27 февраля 2018 года.В Госдуме РФ переименование площади около российского посольства жестко раскритиковали. Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал этот шаг американских властей грубым и жестким, его первый заместитель Дмитрий Новиков - вмешательством во внутренние дела России. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел в действиях городского совета Вашингтона попытку "напакостить" России.Попытки увековечить память Бориса Немцова в Москве неизменно встречают сопротивление со стороны властей. Активисты своими силами развешивают таблички и памятные знаки в местах, связанных с жизнью и деятельностью убитого политика. На прошлой неделе Партия народной свободы (ПАРНАС) обратилась в Мосгордуму с просьбой установить памятный знак на Большом Москворецком мосту и мемориальную доску на здании партии на Пятницкой улице, где Немцов работал в последние годы жизни. Предложение должна рассмотреть комиссия по монументальному искусству.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ Власти Вашингтона переименовали площадь перед посольством России в США в честь Бориса Немцова





Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 12.02.2018 20:32 4 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00