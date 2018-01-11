Два квартала в Кунцево "продали" под снос и застройку вместе с жителями Рубрики: Общество

Телеканал "Дождь"



В 1996 году землю под 37 домами двух соседних кварталов Кунцевского района отдали в аренду некоей компании "Кунцево-Инвест". А в ноябре 2017 года появилось постановление о перепланировке кварталов, согласно которому дома снесут, а застраивать освободившиеся 28 гектаров земли будет группа компаний ПИК. Чиновники утверждают, что генплан Москвы предусматривает "комплексное развитие этой территории".



"Ходили по дворам у нас и говорили: какой дом вашей мечты? В каком доме вы хотели бы жить? Мы представители застройщика, нам это важно, - рассказывает местная жительница. - Собирают подписи за улучшение инфраструктуры, а в итоге оказывается — за изменение планировки квартала нашего, которая предполагает снос 37 домов". Мнения жителей, которые в большинстве проголосовали против реорганизации, не учли, зато показали толстую папку с подписями псевдо-сторонников сноса. А на сайте Change.org появилось голосование за снос домов.



"Жители, в основном, все настроены против сноса, потому что дома крепкие, они простоят еще 150 лет, запланированы капремонты в этих домах, - заявил муниципальный депутат района Вадим Сокуренко. - Пытались писать и в мэрию, и в прокуратуру по поводу нарушений, отписка одна — здесь все в порядке". Представители застройщика заявили, что переселят жителей кварталов в высотку, а освободившаяся территория пойдет под коммерческую застройку, школу и детсад. Риэлторы уже анонсируют скорый старт продаж в жилом комплексе, на месте которого еще стоят дома и живут люди.



В пресс-службе "ПИК" отметили, что большая часть жителей поддерживает проект, а возникающие протесты — следствие политических манипуляций и обмана жителей "заинтересованными лицами". Представители застройщика заверили, что с каждым жителем будет вестись диалог, а в ближайшее время откроется информационный центр, где жители смогут получить всю интересующую их информацию о проекте развития этой территории. Новое жилье людям будет предоставлено в том же квартале, переселение начнется в 2021 году после того, как первые новые дома введут в эксплуатацию.



Это не первый скандал, связанный с группой компаний "ПИК". Так, несколько дней назад в том же Кунцево состоялись общественные слушания по проекту застройки Мякининской поймы: люди потребовали отказаться от застройки поймы, назвав обещания бизнесменов В районе Кунцево обещают разом снести 37 домов, несмотря на протесты живущих в них москвичей. Под предлогом "комплексного развития территории" мэрия отдала застройщикам землю, где еще стоят дома и живут люди. Об этом сообщает телеканал "Дождь" В 1996 году землю под 37 домами двух соседних кварталов Кунцевского района отдали в аренду некоей компании "Кунцево-Инвест". А в ноябре 2017 года появилось постановление о перепланировке кварталов, согласно которому дома снесут, а застраивать освободившиеся 28 гектаров земли будет группа компаний ПИК. Чиновники утверждают, что генплан Москвы предусматривает "комплексное развитие этой территории"."Ходили по дворам у нас и говорили: какой дом вашей мечты? В каком доме вы хотели бы жить? Мы представители застройщика, нам это важно, - рассказывает местная жительница. - Собирают подписи за улучшение инфраструктуры, а в итоге оказывается — за изменение планировки квартала нашего, которая предполагает снос 37 домов". Мнения жителей, которые в большинстве проголосовали против реорганизации, не учли, зато показали толстую папку с подписями псевдо-сторонников сноса. А на сайте Change.org появилось голосование за снос домов."Жители, в основном, все настроены против сноса, потому что дома крепкие, они простоят еще 150 лет, запланированы капремонты в этих домах, - заявил муниципальный депутат района Вадим Сокуренко. - Пытались писать и в мэрию, и в прокуратуру по поводу нарушений, отписка одна — здесь все в порядке". Представители застройщика заявили, что переселят жителей кварталов в высотку, а освободившаяся территория пойдет под коммерческую застройку, школу и детсад. Риэлторы уже анонсируют скорый старт продаж в жилом комплексе, на месте которого еще стоят дома и живут люди.В пресс-службе "ПИК" отметили, что большая часть жителей поддерживает проект, а возникающие протесты — следствие политических манипуляций и обмана жителей "заинтересованными лицами". Представители застройщика заверили, что с каждым жителем будет вестись диалог, а в ближайшее время откроется информационный центр, где жители смогут получить всю интересующую их информацию о проекте развития этой территории. Новое жилье людям будет предоставлено в том же квартале, переселение начнется в 2021 году после того, как первые новые дома введут в эксплуатацию.Это не первый скандал, связанный с группой компаний "ПИК". Так, несколько дней назад в том же Кунцево состоялись общественные слушания по проекту застройки Мякининской поймы: люди потребовали отказаться от застройки поймы, назвав обещания бизнесменов "завлекалочкой" . Тем не менее слушания были объявлены состоявшимися, а на одного из участников слушаний напали неизвестные молодые люди, которых якобы наняла управа района.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 11 января 2018 г. Слушания по застройке Мневниковской поймы обернулись скандалом

Между представителями бизнеса и жителями Кунцево разгорелся полноценный конфликт: люди потребовали отказаться от застройки поймы, назвав обещания бизнесменов "завлекалочкой". Тем не менее слушания были объявлены состоявшимися.

