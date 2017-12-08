Жители региона пожаловались на неприятные запахи около 60 раз за сутки

От жителей московского региона продолжают поступать жалобы на неприятный запах, за прошедшие сутки зафиксировано почти шесть десятков обращений. Об этом сообщается на сайте
МЧС.
"За 11 января от жителей Москвы и Московской области поступило 57 обращений, на каждое из которых было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено", - говорится в сообщении. В то же время в районе полигона "Кучино" зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду. Ранее сообщалось, что из-за работ по дегазации полигона неприятный запах будет ощущаться до понедельника
, 15 января.
После того, как 8 декабря Москву и Подмосковье накрыл едкий запах тухлой квашеной капусты
, официальные ведомства стали распространять в СМИ отчеты, согласно которым основная вина за загрязнение воздуха в Москве и Подмосковье лежит на полигоне "Кучино". Однако лидер столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что зловоние могло идти с других полигонов, подвергшихся повышенной нагрузке после поспешного закрытия свалки в Балашихе. "Кучино" могло стать козлом отпущения
именно потому, что полигон уже закрыт, да еще решением президента, что позволяет выгодно прорекламировать его "мудрость" накануне выборов", - говорится на сайте "Яблока".