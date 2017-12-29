Москвичей будут встречать заграждения против большегрузов на ярмарках, фестивалях и праздниках Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



"Антитеррористические" заграждения будут устанавливать на городских ярмарках, государственных, национальных и городских праздниках, светских и религиозных мероприятиях. "На площадках, где массовые мероприятия не проводятся, заградительные сооружения демонтируют", - сообщили в департаменте.



Напомним, после съезда автобуса в подземный переход возле метро "Славянский бульвар" перед станциями подземки по всей Москве и в местах празднования Нового года начали устанавливать







"Если бы было проведено тщательное расследование причин ДТП с автобусом, въехавшим в подземный переход, то с высокой долей вероятности мы бы поняли, что проблема не в том, что автобусы сошли с ума и нужно от них построить забор, а, например, в чудовищной организации рабочего дня водителя автобуса с огромными неоплачиваемыми переработками, нехваткой водителей в автобусных парках, плохо выстроенной логистикой на территории парков и во многих других сложносочиненных причинах, которые приводят к тому, что водители засыпают за рулем, болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и это в итоге приводит к ДТП. Но нет, проще установить уродливые бетонные блоки, не пытаясь разобраться в тонких настройках причин", -



В мэрии установку блоков не стали связывать непосредственно с аварией у метро "Славянский бульвар" и назвали это обычной практикой для обеспечения безопасности новогодних мероприятий. Однако раньше в Москве не наблюдалось массовой установки заграждений именно возле станций метро и подземных переходов. Глава департамента региональной безопасности Владимир Черников также не смог сказать, когда блоки уберут: "Посмотрим, потребуются они постоянно или нет". В пресс-службе ведомства при этом сообщали, что заграждения демонтируют после праздников. Московские власти и МВД России установят заграждения от большегрузного транспорта в местах проведения массовых мероприятий в 2018 году, сообщили RNS в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. Там отметили, что календарь событий в Москве "очень насыщен" - различные мероприятия проходят в течение всего года."Антитеррористические" заграждения будут устанавливать на городских ярмарках, государственных, национальных и городских праздниках, светских и религиозных мероприятиях. "На площадках, где массовые мероприятия не проводятся, заградительные сооружения демонтируют", - сообщили в департаменте.Напомним, после съезда автобуса в подземный переход возле метро "Славянский бульвар" перед станциями подземки по всей Москве и в местах празднования Нового года начали устанавливать бетонные блоки . Горожане отнеслись к нововведению с иронией и скепсисом, не забыв отметить их неприглядный вид и тот факт, что они загораживают людям проход."Если бы было проведено тщательное расследование причин ДТП с автобусом, въехавшим в подземный переход, то с высокой долей вероятности мы бы поняли, что проблема не в том, что автобусы сошли с ума и нужно от них построить забор, а, например, в чудовищной организации рабочего дня водителя автобуса с огромными неоплачиваемыми переработками, нехваткой водителей в автобусных парках, плохо выстроенной логистикой на территории парков и во многих других сложносочиненных причинах, которые приводят к тому, что водители засыпают за рулем, болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и это в итоге приводит к ДТП. Но нет, проще установить уродливые бетонные блоки, не пытаясь разобраться в тонких настройках причин", - возмущаются пользователи Facebook.В мэрии установку блоков не стали связывать непосредственно с аварией у метро "Славянский бульвар" и назвали это обычной практикой для обеспечения безопасности новогодних мероприятий. Однако раньше в Москве не наблюдалось массовой установки заграждений именно возле станций метро и подземных переходов. Глава департамента региональной безопасности Владимир Черников также не смог сказать, когда блоки уберут: "Посмотрим, потребуются они постоянно или нет". В пресс-службе ведомства при этом сообщали, что заграждения демонтируют после праздников.



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