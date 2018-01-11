Федеральную трассу в Балашихе перекрывали из-за пятикилограммовой бомбы, оказавшейся муляжом

11 января 2018 г. СМИ: недавний пожар в торговом центре "Гранд Плюс" на северо-востоке Москвы произошел из-за подрыва

Инцидент произошел 8 января на улице Лескова. Сначала сообщалось, что пожар произошел в самом торговом центре, но в МЧС уточнили, что небольшое возгорание возникло в административном здании за ним. Теперь выясняются новые подробности.