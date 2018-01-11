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Федеральную трассу в Балашихе перекрывали из-за пятикилограммовой бомбы, оказавшейся муляжом
12 января 2018 г. | Время публикации 16:58 | Последние изменения 17:37
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Федеральную трассу М7 "Волга" пришлось перекрывать в районе подмосковной Балашихи вечером 11 января из-за саперных работ. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в управлении МВД Московской области, в полицию обратился начальник службы безопасности магазина "Дачник" на Владимирской улице и сообщил, что в 50 метрах от здания найден целлофановый пакет с проводами.

Эксперты выяснили, что внутри находилось два пластиковых контейнера. В одном из них было порошкообразное вещество с металлическими шариками и болтами, во втором - часовой механизм. По данным источника издания, из магазина эвакуировали 128 человек. Контейнеры направили на экспертизу в профильный департамент ФСБ. Позже источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что найденный предмет оказался муляжом.

Росавтодор подтвердил агентству "Москва" факт частичного ограничения движения на трассе "Волга" с 21:00 до 22:00 11 января. "Мероприятия по частичному ограничению были введены правоохранительными органами, в связи со спецмероприятиями по обезвреживанию вероятного взрывного устройства, обнаруженного недалеко от одного из городских магазинов", - сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства.

Автомобилисты в соцсетях сообщали, что трасса была парализована на несколько часов. Дорожную ситуацию на трассе сняли с дронов и выложили в YouTube.



По данным корреспондента "Московского комсомольца", муляж бомбы весом 5 килограммов висел на дереве. Портал "Подмосковье сегодня" со слов очевидцев пишет, что устройство было прикреплено к газопроводу. Предположительно, снаряд установили в теплую погоду, но из-за морозов он примерз к трубе, говорится в сообщении. Также распространились слухи, что таймер якобы остановится "за пять минут до взрыва".

В СМИ выдвигаются версии, что силовики проводили учения. Официальных комментариев правоохранителей и спецслужб на этот счет не поступало.
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