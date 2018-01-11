Шумиху вокруг VIP-камер в "Матросской тишине" объяснили "местью правозащитников"

11 января 2018 г. Замначальника "Матросской Тишины" уволили после скандала с VIP-камерами

Замначальника следственного изолятора лишился должности после проверки информации о камерах для "привилегированных" арестантов. Еще три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Проверки в "Матросской Тишине" продолжаются.