Шумиху вокруг VIP-камер в "Матросской тишине" объяснили "местью правозащитников"

Радиостанции Business FM
стало известно, кто оплатил ремонт на пятом этаже второго корпуса "Матросской тишины", где недавно нашли "VIP-камеры". Поставку стройматериалов, новой сантехники и светосберегающих ламп организовал "решальщик" Дионисий Золотов, который в апреле 2017 года был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы за мошенничество. Пожертвование для СИЗО он оформил официально как "гуманитарную помощь".
Как рассказал источник, знакомый с заключенным, "спонсорами" работ выступили несколько арестантов, основным из которых стал Дионисий Золотов. Он перечислил в СИЗО деньги, организовав поставку стройматериалов для ремонта пятого этажа второго корпуса. Защитник фигуранта Иван Миронов подтвердил эту информацию.
"В СИЗО он отправил плитку, краску, пластиковые окна, новую сантехнику и даже энергосберегающие лампочки. За счет предоставленных стройматериалов были отремонтированы полностью десять камер, которые заселены следственно-арестованными. Остальная половина этажа (еще десять камер) уже готова на 70%, — рассказал защитник. — Также за счет Золотова наконец построили второй КПП, о котором давно мечтали все следователи и адвокаты. На пятом этаже отремонтировали коридоры, отремонтирована и запущена прачечная с современным оборудованием, которая обслуживает весь корпус (до 600 человек), а также новые тренажеры для спортзала". По его словам, ремонт шел около полугода, и "контролирующие государственные и общественные организации следили за его ходом, горячо приветствуя частную инициативу по улучшению условий содержания".
6 апреля 2017 года Никулинский суд признал юриста Дионисия Золотова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении главы группы компаний "Виктория" Виктора Круликовского.Золотов под обманным предлогом получил от бизнесмена 150 млн рублей, обещав ему решить вопрос с прекращением уголовного преследования, которое сам же и инициировал. Золотов, трижды судимый за различные аферы, признал вину, заключил сделку со следствием и получил шесть с половиной лет колонии. После этого против него было возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с другими аферами, и сейчас он находится в изоляторе "Матросская тишина".
По данным источника, сам Золотов считает шумиху вокруг его спонсорской помощи местью правозащитников. Адвокат полагает, что спонсирование ремонта нельзя расценивать как подкуп администрации изолятора для улучшения условий содержания. "Все было сделано за счет пожертвований, не деньгами, а краской, цементом и плиткой. Какие взятки? Это полный бред. Это был хороший и правильный "пилотный" проект — за счет частных средств сделать образцово-показательный этаж. А эта инициатива была перевернута с ног на голову и подвергнута критике членами Общественной наблюдательной комиссии, началось шельмование", — говорит Иван Миронов. По мнению адвоката, проспонсировав ремонт, арестованный получил "моральное право посидеть несколько месяцев в нормальных условиях".
В декабре журналист газеты "Московский комсомолец" и зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что по соседству с корпусом "Матросской тишины", где заключенные содержатся в невыносимых антисанитарных условиях, находятся "VIP-камеры", включая одну люксовую
- с огромным телевизором и забитым деликатесами холодильником.
Руководство "Матросской тишины" после статьи Меркачевой начало подселять в "элитные" камеры обычных подсудимых
и убирать из них следы роскошной жизни. Пятерым самым активным членам наблюдательной комиссии, включая Меркачеву, запретили посещать
"Матросскую тишину" и расположенный на той же территории "Кремлевский централ". А 11 января в связи со скандалом должности лишился замначальника следственного изолятора
, еще три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.