Подмосковный избирком потратит больше 232 миллионов рублей на сувениры к выборам

Избирательная комиссия Московской области объявила конкурс на организацию фестиваля "Подмосковье выбирает", приуроченного к выборам президента РФ и губернатора региона. Тендер размещен на портале госзакупок
. Стоимость контракта составляет 232 миллиона 646,5 тысячи рублей из областного бюджета.
Согласно документации, Мособлизбирком намерен закупить сувениры с символикой выборов: 2 миллиона магнитов, 1,3 миллиона брелоков, 2,5 миллиона значков, 100 тысяч раскладных стаканчиков, 38 тысяч шариковых ручек, 40 тысяч жилетов, столько же манишек, шарфов и сумок, 440 тысяч автозарядок и 2,6 миллиона открыток.
Подмосковный фестиваль проводится ради усиления интереса граждан к выборам, повышения правовой культуры участников избирательного процесса, информирования населения и формирования активной гражданской позиции, говорится в документах тендера. При этом сценарий и формат мероприятий только предстоит разработать - победитель конкурса займется и этим тоже.
Издание Znak.com
отмечает, что за три года фестиваль "Подмосковье выбирает" подорожал примерно в 1200 раз. В 2015 году, когда он проходил впервые, на него потратили всего 193 тысячи рублей. По словам зампредседателя избиркома Московской области Натальи Земской, фестиваль начнется в конце января - начале февраля. Мероприятия, как ожидается, пройдут во всех муниципальных районах и городских округах.
По данным СМИ, Кремль готовит для завлечения россиян на выборы "развлекательную программу"
- селфи-конкурсы с призами, "семейные игры" и школьные референдумы для родителей. В Москве ради увеличения явки 18 марта запланировали провести референдум
об объединении районов Марьино и Люблино. Географически их разделяет только улица Верхние Поля. Мосгоризбирком подтвердил, что теоретически такой референдум может быть проведен
, но на его организацию осталось очень мало времени - до конца января.