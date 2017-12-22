В подземном переходе на станцию "Международная" повторилась ситуация, чуть не приведшая к закрытию "Мякинино" Рубрики: Метрополитен

Агентство городских новостей Москва



"Сначала остановились эскалаторы на спуск, - т. е. 19 декабря] в Москву-сити приезжал мэр Собянин, хвалил премного. Интересно, стоящие эскалаторы ему тоже показывали?"



"Вашему вниманию представляется знаменитая русская смекалка! Вместо того, чтобы включить/починить эскалатор, работники метро просто вешают вот такой знак [пешеходного перехода], и легким движением руки механический подъемник превращается в элегантную лестницу, - пишет в Instagram пользователь Ян Демин. - Или может у этих эскалаторов режим работы такой, - праздничный? Типа по рабочим не работают, а праздник наступает с приездом очередной "мэрской" проверки?" (орфография и пунктуация сохранены)



A post shared by Yan Demin (@yan.creative) on Dec 21, 2017 at 4:03pm PST



Так как широкого оповещения о новом режиме работы подъемника не было, а признаков ремонта не наблюдается, пассажирам пришлось официально обращаться к руководству московского метро за разъяснениями. Ответ оказался неожиданным: как следует из письма и.о начальника эскалаторной службы Е. Савкина, подземный переход только недавно перешел в зону ответственности метрополитена, после чего у предприятия возникли вопросы к техническому состоянию и безопасности эскалаторов.



опубликовала в Facebook пассажирка, обратившаяся в подземку с официальным запросом. В письме говорится, что переход строился не по заказу Московского метрополитена и не в составе станции "Международная", а при возведении центрального ядра делового центра "Москва-Сити". При передаче перехода в ведение метро к прежнему балансосодержателю - ГУП "Центр-Сити" - возникли вопросы, говорится в документе.



В частности, "имеются множественные замечания к техническому состоянию передаваемых эскалаторов", уточнил Савкин. Также не предоставлены документы, необходимые для безопасной работы подъемников, и не произведено их техническое освидетельствование. "Московский метрополитен не имеет права эксплуатировать эти эскалаторы до проведения экспертизы промышленной безопасности на соответствие эскалаторов" федеральным нормам и правилам, говорится в ответе и.о начальника службы. Метрополитен разрабатывает проекты техзаданий на проведение экспертизы и заключение договора технического обслуживания лифтов и эскалаторов.



В 2016 году похожая ситуация чуть не привела к закрытию первой частной станции метро



Агаларов утверждал, что лишь финансировал строительство, но не обязан был заниматься документацией. После того, как он пообещал привести документы в порядок, станция осталась в собственности Crocus Group, но была передана метрополитену в Москвичи, пользующиеся подземным переходом от станции МЦК "Деловой центр" и станции метро "Международная" к "Москва-Сити", уже месяц жалуются на неудобства, связанные с отключением лифтов и эскалаторов. Подъемники перестали работать в декабре и с тех пор используются как обычные лестницы. Пассажиров не предупреждали об этом заранее. Сайт метро сообщал лишь о восьмичасовом отключении одного из эскалаторов "Международной" в ночь на 16 декабря для замены поручня."Сначала остановились эскалаторы на спуск, - писал 20 декабря пользователь Facebook Василий Мельник. - На прошлой неделе перестали работать и на подъем. На самой станции МЦК "Деловой центр" перестал работать один эскалатор из двух - а там, в отличие от перехода, довольно высоко. <...> Особенно забавно это выглядит в свете того, что вчера [] в Москву-сити приезжал мэр Собянин, хвалил премного. Интересно, стоящие эскалаторы ему тоже показывали?""Вашему вниманию представляется знаменитая русская смекалка! Вместо того, чтобы включить/починить эскалатор, работники метро просто вешают вот такой знак [], и легким движением руки механический подъемник превращается в элегантную лестницу, - пишет в Instagram пользователь Ян Демин. - Или может у этих эскалаторов режим работы такой, - праздничный? Типа по рабочим не работают, а праздник наступает с приездом очередной "мэрской" проверки?" (Так как широкого оповещения о новом режиме работы подъемника не было, а признаков ремонта не наблюдается, пассажирам пришлось официально обращаться к руководству московского метро за разъяснениями. Ответ оказался неожиданным: как следует из письма и.о начальника эскалаторной службы Е. Савкина, подземный переход только недавно перешел в зону ответственности метрополитена, после чего у предприятия возникли вопросы к техническому состоянию и безопасности эскалаторов. Скан документа опубликовала в Facebook пассажирка, обратившаяся в подземку с официальным запросом. В письме говорится, что переход строился не по заказу Московского метрополитена и не в составе станции "Международная", а при возведении центрального ядра делового центра "Москва-Сити". При передаче перехода в ведение метро к прежнему балансосодержателю - ГУП "Центр-Сити" - возникли вопросы, говорится в документе.В частности, "имеются множественные замечания к техническому состоянию передаваемых эскалаторов", уточнил Савкин. Также не предоставлены документы, необходимые для безопасной работы подъемников, и не произведено их техническое освидетельствование. "Московский метрополитен не имеет права эксплуатировать эти эскалаторы до проведения экспертизы промышленной безопасности на соответствие эскалаторов" федеральным нормам и правилам, говорится в ответе и.о начальника службы. Метрополитен разрабатывает проекты техзаданий на проведение экспертизы и заключение договора технического обслуживания лифтов и эскалаторов.В 2016 году похожая ситуация чуть не привела к закрытию первой частной станции метро "Мякинино" , построенной владельцем компании Crocus Group Аразом Агаларовым. Напомним, в транспортом комплексе столицы заявляли, что станция не соответствует технологической, пожарной и транспортной безопасности, а инвестор несколько лет не оформлял необходимых документов, без которых на "Мякинино" нельзя внедрить современную систему безопасности.Агаларов утверждал, что лишь финансировал строительство, но не обязан был заниматься документацией. После того, как он пообещал привести документы в порядок, станция осталась в собственности Crocus Group, но была передана метрополитену в бессрочную аренду



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 16 августа 2016 г. Станцию метро "Мякинино" закроют из-за проблем с безопасностью

Станция "Мякинино" не принадлежит московскому метрополитену и не соответствует технологической, пожарной и транспортной безопасности. Пассажирам объявляют о закрытии станции с 19 августа "в связи с ремонтом".

