"Новые известия": После ДТП на "Славянском бульваре" исправность столичных автобусов проверили лишь на бумаге

ДТП возле станции метро "Славянский бульвар", жертвами которого стали 4 человека, заставило столичное руководство принять срочные меры. Власти выпустили приказ о срочной проверке автобусов
, который был исполнен поразительно быстро. Однако источники "Новых известий"
в департаменте транспорта утверждают, что проверка носила чисто формальный характер, и реальный осмотр не производился.
"Проверить в ночь более 6000 автобусов, которые ежедневно выходят в рейс, просто нереально. Более того, и проверять их некому", - считает собеседник издания. Сотрудник департамента транспорта пояснил, что недавно введенная новая система контроля за выпуском автобусов и троллейбусов на линию подразумевает введение должностей контролёров технического состояния транспортных средств. Однако вместо того, чтобы добавлять штатные ставки в парки, Мосгортранс "повесил" эти обязанности на механиков колонн и мастеров, которые и так сильно загружены из-за сокращений. В итоге проверки оборачиваются профанацией и ограничиваются подписанием необходимых бумаг.
Это подтверждают и многочисленные ДТП, аналогичные происшествию у станции метро "Славянский бульвар". Напомним, всего через несколько дней после него автобус снёс остановку у станции метро "Сходненская", три человека пострадали. Появившееся записи видеорегистратора автобуса и сторонних автомобилей дают понять, что у автобуса Мосгортранса то ли отказали тормоза
, то ли заклинило руль - именно по этим двум ключевым показателям и проводилась экстренная проверка подвижного состава. В итоге в произошедшем обвинили шофёра, а сам злополучный автобус, по словам пользователей, и сейчас перевозит пассажиров. Несмотря на эти и другие ДТП с автобусами, Мосгортранс и департамент транспорта, судя по всему, не делают из этого необходимых выводов.
По словам источника, одна из причина высокой аварийности - состояние водителей, которые постоянно перерабатывают, имея шестидневную рабочую неделю. Кроме того, им приходится стоять в многочасовых очередях на мойку и заправку - на автобусы переводят всё большее число троллейбусных маршрутов
, а инфраструктуру автопредприятий не развивают, вместо этого "оптимизируя" автопарки.