"Новые известия": После ДТП на "Славянском бульваре" исправность столичных автобусов проверили лишь на бумаге

29 декабря 2017 г. Три человека пострадали при наезде автобуса на остановку на северо-востоке Москвы

Автобус въехал на остановку общественного транспорта по адресу: Сходненская улица, дом 37. Сообщалось о двух погибших, в МЧС и ГИБДД эту информацию не подтверждают. По предварительным данным, водитель пытался уйти от столкновения с автомобилем.