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Начальник "Матросской Тишины" опроверг вымогательство денег у арестантов за перевод в комфортные камеры
12 января 2018 г. | Время публикации 18:40 | Последние изменения 19:16
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Валерий Мельников
Начальник СИЗО "Матросская Тишина" Владимир Клочек опроверг причастность сотрудников изолятора к вымогательству 10 миллионов рублей у арестантов за улучшение условий содержания. Об этом он заявил во время допроса на заседании Преображенского суда Москвы.

По словам Клочека, он не знал о преступной схеме, созданной, по данным следствия, его бывшим заместителем Михаилом Захаровым и одним из арестантов, криминальным авторитетом Елдаром Вакуа, сообщает телеканал "Дождь".

Дело о вымогательстве в отношении них заведено в ноябре 2017 года. Как полагает следствие, эти двое фигурантов вымогали деньги у заключенных, взамен обещая им улучшение условий содержания в изоляторе. Не желавших отдавать деньги Захаров помещал в одиночный карцер или 20-местную камеру для обвиняемых в тяжких преступлениях.

В деле есть и другие фигуранты - четверо сотрудников "Матросской Тишины" Валентин Базаев, Павел Петран, Антон Девятаев и Анатолий Осмачко, а также бывший врач одной из московских клиник Фатима Найфонова. Вакуа и Найфонову обвиняют в вымогательстве, а бывших сотрудников СИЗО - еще и в превышении должностных полномочий.

На допросе Клочек, проходящий по делу свидетелем, рассказал, что сотрудники СИЗО не принимают самостоятельных решений, а все процедуры регламентируются правилами. В частности, поместить арестанта в карцер или перевести в другую камеру можно только по согласованию с комиссией, состоящей из четырех заместителей начальника изолятора. Михаил Захаров в эту комиссию входил.

Потерпевшим по делу о вымогательстве проходит полный тезка бывшего заместителя Клочека - заместитель генерального директора по строительству Администрации гражданских аэропортов (аэродромов) Михаил Захаров. Он был арестован в конце декабря 2014 года по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, фигуранты дела требовали у потерпевшего 10 миллионов рублей в обмен за перевод в более комфортную камеру.

Напомним, о наличии в "Матросской Тишине" "VIP-камер", которые "мало чем отличаются от стандартных номеров в отеле", рассказала в декабре 2017 года заместитель председателя ОНК в Москве, журналист "Московского комсомольца" Ева Меркачева. Сообщалось, что камеры повышенной комфортности, включая одну люксовую с забитым деликатесами холодильником, находятся по соседству с корпусом, где заключенные живут в антисанитарных условиях и спят на бетонном полу.

В пятницу, 12 января, Business FM со ссылкой на источник, знакомый с заключенным Дионисием Золотовым, сообщала, что "спонсорами" работ по ремонту и переоборудованию камер выступили несколько арестантов, основным из которых стал Золотов, а пожертвование для СИЗО оформили как гуманитарную помощь. Эту информацию подтвердил Иван Миронов - адвокат одного из "спонсоров строительства", а также источник РБК, знакомый с материалами проверки СИЗО.

Координатор информационного центра ФСИН России Александра Самарина не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. По ее словам, данные будут обнародованы после окончания проверки.

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