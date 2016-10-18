Надстройка двух пятиэтажных домов может начаться в столице летом

20 октября 2016 г. Еще два дома надстроят дополнительными этажами в столице

После реконструкции дома на бульваре Матроса Железняка его площадь увеличится с 1897 до 8740 квадратных метров, а высота - с 5 до 12 этажей. Площадь дома в Измайловском проезде увеличится в 4 раза, а этажность - до 10 этажей.