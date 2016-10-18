Надстройка двух пятиэтажных домов может начаться в столице летом

Летом 2018 года может начаться реконструкция двух жилых домов с надстройкой этажей, подготовительные работы идут еще по трем адресам. Об этом сообщается на сайте
департамента градостроительной политики Москвы.
Как уточняется, власти проанализировали возможность надстройки с расширением по 490 домам высотой в три-пять этажей. Надстройка оказалась возможна по 46 адресам: летом этого года может начаться надстройка двух домов
в Измайловском проезде и на Бульваре Матроса Железняка.
Подготовительные работы идут по адресам: Нагорная улица, д.23, корп.1, Сенежская улица, д.5 и Петровско-Разумовский проезд, д.18 А.
Так, после реконструкции в доме 11 на бульваре Матроса Железняка площадь квартир увеличится на 35 квадратных метров, пятиэтажка будет надстроена до 12 этажей, количество квартир увеличится с 20 до 54. В пятиэтажке по адресу Измайловский проезд, дом 22, корпус 1 площадь квартир увеличится на 20-30 квадратных метров, объект надстроят до десяти этажей, количество квартир возрастет с 45 до 85.
"Главное условие такой реконструкции — отсутствие градостроительных и технических ограничений, а также желание жителей дома", — подчеркивается в материалах. Работы пройдут без отселения граждан. Жильцы дома, профинансировавшие работы по надстройке, смогут жить в новых квартирах или же продать их, компенсировав расходы на строительство.
Напомним, первый дом с надстроенными этажами на улице Мишина принял жильцов в конце 2016 года
. Кирпичная четырехэтажка 1958 года постройки превратилась в современный девятиэтажный дом с двумя лифтами, обогреваемыми лоджиями и вентилируемым фасадом, также были полностью заменены электропроводка и другие коммуникации.