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Надстройка двух пятиэтажных домов может начаться в столице летом
12 января 2018 г. | Время публикации 14:32 | Последние изменения 15:28
Рубрики: Недвижимость  
 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Летом 2018 года может начаться реконструкция двух жилых домов с надстройкой этажей, подготовительные работы идут еще по трем адресам. Об этом сообщается на сайте департамента градостроительной политики Москвы.

Как уточняется, власти проанализировали возможность надстройки с расширением по 490 домам высотой в три-пять этажей. Надстройка оказалась возможна по 46 адресам: летом этого года может начаться надстройка двух домов в Измайловском проезде и на Бульваре Матроса Железняка. Подготовительные работы идут по адресам: Нагорная улица, д.23, корп.1, Сенежская улица, д.5 и Петровско-Разумовский проезд, д.18 А.

Так, после реконструкции в доме 11 на бульваре Матроса Железняка площадь квартир увеличится на 35 квадратных метров, пятиэтажка будет надстроена до 12 этажей, количество квартир увеличится с 20 до 54. В пятиэтажке по адресу Измайловский проезд, дом 22, корпус 1 площадь квартир увеличится на 20-30 квадратных метров, объект надстроят до десяти этажей, количество квартир возрастет с 45 до 85.

"Главное условие такой реконструкции — отсутствие градостроительных и технических ограничений, а также желание жителей дома", — подчеркивается в материалах. Работы пройдут без отселения граждан. Жильцы дома, профинансировавшие работы по надстройке, смогут жить в новых квартирах или же продать их, компенсировав расходы на строительство.

Напомним, первый дом с надстроенными этажами на улице Мишина принял жильцов в конце 2016 года. Кирпичная четырехэтажка 1958 года постройки превратилась в современный девятиэтажный дом с двумя лифтами, обогреваемыми лоджиями и вентилируемым фасадом, также были полностью заменены электропроводка и другие коммуникации.
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