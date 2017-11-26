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Минтранс: строительство МЦД не доставит неудобств москвичам
12 января 2018 г. | Время публикации 08:38
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Работы по строительству Московских центральных диаметров не помешают жителям столицы, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, которого цитирует "Российская газета". Все работы по строительству проведут в зоне железных дорог, не мешая жителям столицы.

Реализовывать план строительства Северо-Западного и Юго-Западного направлений МЦД начнут в 2018 году, строительство этих направлений завершится во второй половине 2019 года. По прогнозам специалистов, МЦД будут пользоваться более 60 миллионов человек ежегодно.

Ранее сообщалось, что первыми двумя направлениями МЦД станут Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. В рамках проекта планируется соединить все девять имеющихся в столице направлений железной дороги, создав 17 сквозных маршрутов. Руководство РЖД намерено увязать Московские центральные диаметры с существующей инфраструктурой и сделать комфортные пересадки, а в 2018 году обеспечить усиленное движение по радиальным направлениям и оттянуть людей от центра города, снизив пассажиропоток на линиях метро.
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Пятница, 12 января 2018 г. // Последняя новость 08:38
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