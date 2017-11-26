Минтранс: строительство МЦД не доставит неудобств москвичам

Работы по строительству Московских центральных диаметров не помешают жителям столицы, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, которого цитирует "Российская газета"
. Все работы по строительству проведут в зоне железных дорог, не мешая жителям столицы.
Реализовывать план строительства Северо-Западного и Юго-Западного направлений МЦД начнут в 2018 году, строительство этих направлений завершится во второй половине 2019 года
. По прогнозам специалистов, МЦД будут пользоваться более 60 миллионов человек ежегодно.
Ранее сообщалось, что первыми двумя направлениями
МЦД станут Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. В рамках проекта планируется соединить все девять имеющихся в столице направлений железной дороги, создав 17 сквозных маршрутов. Руководство РЖД намерено увязать Московские центральные диаметры с существующей инфраструктурой и сделать комфортные пересадки, а в 2018 году
обеспечить усиленное движение по радиальным направлениям и оттянуть людей от центра города, снизив пассажиропоток на линиях метро.