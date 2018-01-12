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В выходные в столице будет до 7 градусов мороза
12 января 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В выходные в столице будет облачно с прояснениями и до 7 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 13 января, в столице будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью температура в Москве от минус 7 до минус 9, по области до минус 12 градусов, ветер северной четверти 2-7 метров в секунду. Днем температура в Москве минус 5-7 градусов, по области до минус 10 градусов, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

В воскресенье, 14 января, также будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью в Москве от минус 6 до минус 8, по области до минус 11 градусов, днем в Москве от минус 3 до минус 5, по области до минус 8 градусов. Ветер слабый.
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Пятница, 12 января 2018 г. // Последняя новость 20:00
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