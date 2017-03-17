Столичный мусор могут начать вывозить в другие регионы

В ходе дальнейшего решения проблемы мусорных полигонов в столичном регионе планируется обязать собственников полигонов вкладывать деньги в их рекультивацию. Об этом в интервью РБК
рассказал глава федерального министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
По словам главы Минприроды, тема утилизации бытовых отходов стала ключевой в 2017 году, который был объявлен Годом экологии. В рамках связанных с этим мероприятий была проведена работа по формированию территориальных схем и программ по обращению с отходами. Так, с 2013-го по 2017 год в регионе перестали свозить отходы на 24 полигона из 39, из них на четыре - в 2017 году. А в рамках программы "Чистая страна" в Подмосковье планируется строительство четырех заводов по термической обработке.
Помимо полигона "Кучино", планируется закрыть полигоны "Сабурово" (до 1 января 2019 года) и "Егорьевский" (до 1 января 2021 года). "Полигоны закрываются, но мы понимаем, что отходы необходимо складировать, перерабатывать или обрабатывать термически. Поэтому подмосковные власти должны построить два современных новых полигона и провести реновацию пяти старых", - заявил чиновник. Два новых полигона будут строиться так, чтобы обеспечить эффективную перевозку отходов автомобильным или железнодорожным транспортом, в том числе в другие регионы страны.
Коснувшись раздельного сбора мусора, чиновник отметил, что для этого необходимо обратить внимание прежде всего на создание соответствующей инфраструктуры и мощностей по переработке сортированных отходов. В качестве дополнительного стимула в 2017 году принято постановление правительства, запрещающее размещать на полигонах отдельные виды отходов. А муниципальные власти, управляющие компании, ТСЖ могли бы дифференцировать плату за вывоз мусора, поощряя раздельный сбор отходов. "Требования к накоплению, сбору мусора в жилищно-коммунальном хозяйстве должны быть построены так, чтобы гражданам удобно было разделять его. И инфраструктура должна способствовать этому", - заявил чиновник.
Возвращаясь к вопросу рекультивации полигонов, Донской заявил, что от финансирования рекультивации целиком за счет государства следует постепенно отказываться. "Должны быть созданы специальные финансовые инструменты, которые бы обязали собственника изначально еще при проектировании полигона закладывать в том числе расходы на закрытие и рекультивацию, потому что каждый полигон имеет свой срок эксплуатации", - пояснил он. По его словам, ежегодно в Подмосковье утилизируется 12 миллионов тонн отходов, из них около 10 миллионов - из Москвы.
Ранее генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Подмосковью нужно как минимум 8 мусоросжигательных заводов
. Таким образом, по его словам, удастся полностью уйти от захоронения отходов на полигонах. Чемезов рассказал, что при строительстве МСЗ в Подмосковье за основу будут взяты швейцарско-японские технологии, дающие "минимальный выброс в атмосферу на уровне выхлопов от современного автомобиля". Экологи и активисты продолжают настаивать на том, что в случае строительства и запуска этих заводов местных жителей ждет кислородное голодание
.
Между тем спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии транспорта Сергей Иванов в интервью РИА "Новости"
заявил, что "даже эти заводы всех проблем не решат. Нужно строить либо двадцать таких заводов, либо искать другие пути". В качестве примера он привел практику вывоза спрессованного мусора поездами на большие расстояния. А в декабре стало известно, что Подмосковье намерено увеличить мощности
15 мусорных полигонов в течение полутора - двух лет.