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СК: водитель автобуса, въехавшего в переход возле метро "Славянский бульвар", скрывает причины аварии
12 января 2018 г. | Время публикации 18:42 | Последние изменения 19:07
Рубрики: Происшествия  
 
Агенство городских новостей "Москва" / Любимов Андрей
Global Look Press
Представитель Следственного комитета РФ в Басманном суде, где в пятницу рассматривается вопрос об аресте водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у метро "Славянский бульвар", заявил, что подсудимый скрывает причины аварии, а потому его следует заключить под стражу, сообщает "Интерфакс". Суд, впрочем, согласился с позицией прокурора, который считал такую меру преждевременной.

"Следствие полагает, что Виктор Тихонов скрывает истинные причины произошедшего. Для установления всех обстоятельств случившегося следствие полагает необходимым избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнул следователь.

Он отметил, что Тихонов продолжает настаивать на том, что причиной аварии была "техническая неисправность автобуса". По версии следствия, подсудимый в нарушение правил дорожного движения выехал на тротуар, а затем даже не пытался принять меры, чтобы затормозить.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ранее также заявила, что следствием "были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса", в связи с чем Тихонов и был задержан.

Между тем представитель прокуратуры на заседании суда предложил отправить водителя автобуса под домашний арест. "Считаю избрание такой исключительной меры пресечения, как заключение под стражу, в отношении Виктора Тихонова преждевременным", - заявил сотрудник надзорного ведомства.

Он пояснил, что Тихонов обвиняется в преступлении средней тяжести, совершенном по неосторожности, то есть, как указывает закон, преступление было совершено неумышленно. "В этой связи считаю возможным избрание в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста", - заключил прокурор. Сам водитель также попросил отправить его под домашний арест.

Суд согласился с доводами прокуратуры и защиты Тихонова. "Выслушав позиции сторон, прихожу к выводу о том, что в отношении Тихонова следует избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 февраля 2017 года", - говорится в постановлении судьи Артура Карпова.

Напомним, Тихонову предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

В СК ранее подчеркивали, что окончательные выводы о причинах и обстоятельствах аварии будут сделаны только после проведения комплексных действий. Следователям, в частности, предстоит выяснить, в каких условиях работал водитель и каков его профессиональный уровень, проверить документы о его состоянии здоровья как в момент ДТП, так и перед трагедией, проверить наличие возможных жалоб на его работу. Кроме того, правоохранители продолжают допрашивать очевидцев происшествия, изучать записи камер видеонаблюдения. Следствие также продолжает работу с техническими документами "Мострансавто": выясняет, как была организована работа водителей, проводились ли с ними обучение и инструктаж.

Авария возле метро "Славянский бульвар" произошла 25 декабря 2017 года. Автобус съехал в подземный переход, сбив несколько человек. В результате ДТП четверо погибли, еще 11 получили травмы. Перед госпитализацией водитель Виктор Тихонов сообщил, что хотел переставить автобус, уступая место другому автобусу, но когда снял машину с ручника, остановить ее уже не смог. Он также утверждал, что под педаль закатилась упавшая бутылка воды, а за руль именно этого автобуса он сел впервые.
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