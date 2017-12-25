СК: водитель автобуса, въехавшего в переход возле метро "Славянский бульвар", скрывает причины аварии

12 января 2018 г. СК: признал исправным автобус, съехавший в переход возле метро "Славянский бульвар". Водителю предъявили обвинение

Следствие получило достаточно данных, свидетельствующих об исправности автобуса, насмерть задавившего четырех человек при съезде в переход. Водитель задержан, ему вменяется нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. В суд направлено ходатайство о его аресте.