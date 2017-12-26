СК: признал исправным автобус, съехавший в переход возле метро "Славянский бульвар". Водителю предъявили обвинение

12 января 2018 г. "Новые известия": После ДТП на "Славянском бульваре" исправность столичных автобусов проверили лишь на бумаге

Источники утверждают, что проверка автобусов после ДТП у станции метро "Славянский бульвар" носила чисто формальный характер, и реальный осмотр не производился. Причину аварий они видят в постоянных переработках водителей.