СК: признал исправным автобус, съехавший в переход возле метро "Славянский бульвар". Водителю предъявили обвинение

Автобус, въехавший в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар", был исправным. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России
(СКР). "Следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса", - говорится в материале.
В связи с этим водитель автобуса Виктор Тихонов задержан. Ему предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц). В пятницу следствие направило в суд ходатайство об аресте Тихонова. Заседание состоится сегодня, сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда.
По данным следствия, Тихонов в нарушение правил дорожного движения выехал на тротуар и не принял мер к остановке автобуса. В результате машина съехала по ступеням перехода, четыре человека погибли
, 11 получили травмы. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах аварии будут сделаны только после проведения комплексных действий, отметили в СКР.
В частности, следствию предстоит выяснить, в каких условиях работал водитель и каков его профессиональный уровень, проверить документы о его состоянии здоровья как в момент ДТП, так и перед трагедией, проверить наличие возможных жалоб на его работу. Кроме того, правоохранители продолжают допрашивать очевидцев происшествия, изучать записи камер видеонаблюдения. Следствие также продолжает работу с техническими документами "Мострансавто": выясняет, как была организована работа водителей, проводились ли с ними обучение и инструктаж.
Для установления технического состояния автобуса и обоснованности действий водителя назначена автотехническая судебная экспертиза. К исследованию технического состояния машины привлечены эксперты Минюста России, представители заводов-изготовителей и ГУП "Мострансавто", на балансе которого содержался автобус. Также исследуется изъятый из кабины видеорегистратор.
Напомним, авария возле метро "Славянский бульвар" произошла 25 декабря 2017 года. Перед госпитализацией водитель Виктор Тихонов сообщил, что хотел переставить автобус, уступая место другому автобусу, но когда снял машину с ручника, остановить ее уже не смог. Следователям Тихонов заявил, что автобус стоял на остановке, а потом якобы начал самостоятельное движение. Он также отметил, что под педаль закатилась упавшая бутылка воды. Кроме того, мужчина признался, что впервые
сидел за рулем именно этого автобуса.
Специалисты группы ГАЗ в свою очередь заявили по итогам предварительного анализа, что автобус значительно отклонился от маршрута следования, а водитель не использовал ни одного возможного способа затормозить
. Следствие склонялось к двум основным версиям
произошедшего: водитель не справился с управлением и техническая неисправность. В больнице у водителя диагностировали острую сердечную недостаточность
, гипертонический криз и черепно-мозговую травму.
После смертельной аварии власти Москвы устроили спешную инспекцию всего городского наземного транспорта и уже к утру 26 декабря отчитались о проверке 8 тысяч автобусов
и 9 тысяч водителей. О негативных результатах этой проверки не сообщалось.
В СМИ эту информацию подвергли сомнению. В частности, "Новые известия" со ссылкой на источники в департаменте транспорта написала, что проверка была чистой формальностью
и заключалась в проставлении подписей под соответствующими актами.