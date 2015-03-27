В Управлении делами президента косвенно признали, что ведомственные поликлиники в Москве не для "простых смертных" Рубрики: Общество

Global Look Press



"Озадачился тут вопросом - почему в Останкино, при отсутствии детской поликлиники, нельзя прикрепиться к поликлинике на Управделами президента, которую бессовестно отжала у района эта самая структурка. Был задан соответствующий вопрос в указанную структуру, - пишет блогер. - Попутно был задан вопрос, <...>почему у нас в районе нет детской поликлиники".



По его словам, в ответе Управления делами президента указывалось, что основной целью деятельности ФГБУ "Детский медицинский центр" является оказание услуг лицам, медобслуживание которых возложено на Управление, и прикрепление к ней посторонних в рамках программы государственных гарантий невозможно. Вопросы же строительства детских поликлиник к компетенции Управления не относятся. "Захватывать поликлиники они могут, а вот строить - не, этим не занимаемся", - делает вывод пользователь.



Направив аналогичные обращения в Фонд обязательного медстрахования и департамент здравоохранения Москвы, блогер выяснил, что прикрепление к поликлинике на улице Цандера действительно невозможно. "Из хороших новостей - хоть они и не хотят, и не обязаны вести прикрепление, но к ним можно попасть на любое обследование по направлению нашей детской поликлиники 99, т.е. любой анализ, обследование, исследование и прочее сделают и на Цандера, но брать направление все равно надо по месту прикрепления", - отмечает он.



Также блогер предлагает обратиться в прокуратуру, чтобы получить разъяснение подпункта "Положения об Управлении Делами Президента", в котором сказано об оказании медпомощи "иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также лицам, прикрепленным в установленном порядке к медицинским организациям, подведомственным Управлению делами". "Кто же, все-таки, эти "иные лица?" - задается вопросом Леденев.



В 2015 году заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил, что любой человек якобы может получить помощь



Житель района Останкино, где давно нет собственной детской поликлиники, попытался прикрепить своих детей к ФГБУ "Детский медицинский центр", которое принадлежит Управлению делами президента и получил отказ на основании того, что прикрепление к поликлинике посторонних невозможно. Об этом в Facebook-сообществе жителей Алексеевского района, районов Останкино и Ростокино пишет пользователь Павел Леденев."Озадачился тут вопросом - почему в Останкино, при отсутствии детской поликлиники, нельзя прикрепиться к поликлинике на Управделами президента, которую бессовестно отжала у района эта самая структурка. Был задан соответствующий вопрос в указанную структуру, - пишет блогер. - Попутно был задан вопрос, <...>почему у нас в районе нет детской поликлиники".По его словам, в ответе Управления делами президента указывалось, что основной целью деятельности ФГБУ "Детский медицинский центр" является оказание услуг лицам, медобслуживание которых возложено на Управление, и прикрепление к ней посторонних в рамках программы государственных гарантий невозможно. Вопросы же строительства детских поликлиник к компетенции Управления не относятся. "Захватывать поликлиники они могут, а вот строить - не, этим не занимаемся", - делает вывод пользователь.Направив аналогичные обращения в Фонд обязательного медстрахования и департамент здравоохранения Москвы, блогер выяснил, что прикрепление к поликлинике на улице Цандера действительно невозможно. "Из хороших новостей - хоть они и не хотят, и не обязаны вести прикрепление, но к ним можно попасть на любое обследование по направлению нашей детской поликлиники 99, т.е. любой анализ, обследование, исследование и прочее сделают и на Цандера, но брать направление все равно надо по месту прикрепления", - отмечает он.Также блогер предлагает обратиться в прокуратуру, чтобы получить разъяснение подпункта "Положения об Управлении Делами Президента", в котором сказано об оказании медпомощи "иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также лицам, прикрепленным в установленном порядке к медицинским организациям, подведомственным Управлению делами". "Кто же, все-таки, эти "иные лица?" - задается вопросом Леденев.В 2015 году заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил, что любой человек якобы может получить помощь в ведомственных поликлиниках , в том числе в закрытых сетях - управделами президента, Минобороны, МВД и ФСБ. Журналист РБК обзвонила поликлиники, подведомственные Минобороны, ФСБ, МВД, РЖД и МЧС с просьбой прикрепить обычного пациента, но везде получила отказ. Как выяснилось, закон позволяет поликлинике отказать пациенту в прикреплении из-за отсутствия свободных мест, и ведомственные учреждения этим пользуются. Обычным пациентам предлагают прикрепиться только за плату.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 27 марта 2015 г. Ведомственные поликлиники недоступны простым москвичам вопреки словам чиновников

В мэрии утверждают, что все ведомственные поликлиники участвуют в системе ОМС и доступны каждому москвичу. Журналистка РБК позвонила в несколько таких поликлиник и везде получила отказ - попасть можно только за плату.

