В Управлении делами президента косвенно признали, что ведомственные поликлиники в Москве не для "простых смертных"

Житель района Останкино, где давно нет собственной детской поликлиники, попытался прикрепить своих детей к ФГБУ "Детский медицинский центр", которое принадлежит Управлению делами президента и получил отказ на основании того, что прикрепление к поликлинике посторонних невозможно. Об этом в Facebook-сообществе
жителей Алексеевского района, районов Останкино и Ростокино пишет пользователь Павел Леденев.
"Озадачился тут вопросом - почему в Останкино, при отсутствии детской поликлиники, нельзя прикрепиться к поликлинике на Управделами президента, которую бессовестно отжала у района эта самая структурка. Был задан соответствующий вопрос в указанную структуру, - пишет блогер. - Попутно был задан вопрос, <...>почему у нас в районе нет детской поликлиники".
По его словам, в ответе Управления делами президента указывалось, что основной целью деятельности ФГБУ "Детский медицинский центр" является оказание услуг лицам, медобслуживание которых возложено на Управление, и прикрепление к ней посторонних в рамках программы государственных гарантий невозможно. Вопросы же строительства детских поликлиник к компетенции Управления не относятся. "Захватывать поликлиники они могут, а вот строить - не, этим не занимаемся", - делает вывод пользователь.
Направив аналогичные обращения в Фонд обязательного медстрахования и департамент здравоохранения Москвы, блогер выяснил, что прикрепление к поликлинике на улице Цандера действительно невозможно. "Из хороших новостей - хоть они и не хотят, и не обязаны вести прикрепление, но к ним можно попасть на любое обследование по направлению нашей детской поликлиники 99, т.е. любой анализ, обследование, исследование и прочее сделают и на Цандера, но брать направление все равно надо по месту прикрепления", - отмечает он.
Также блогер предлагает обратиться в прокуратуру, чтобы получить разъяснение подпункта "Положения об Управлении Делами Президента", в котором сказано об оказании медпомощи "иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также лицам, прикрепленным в установленном порядке к медицинским организациям, подведомственным Управлению делами". "Кто же, все-таки, эти "иные лица?" - задается вопросом Леденев.
В 2015 году заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил, что любой человек якобы может получить помощь в ведомственных поликлиниках
, в том числе в закрытых сетях - управделами президента, Минобороны, МВД и ФСБ. Журналист РБК обзвонила поликлиники, подведомственные Минобороны, ФСБ, МВД, РЖД и МЧС с просьбой прикрепить обычного пациента, но везде получила отказ. Как выяснилось, закон позволяет поликлинике отказать пациенту в прикреплении из-за отсутствия свободных мест, и ведомственные учреждения этим пользуются. Обычным пациентам предлагают прикрепиться только за плату.