NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
января
pda
Поиск
Архив

В Управлении делами президента косвенно признали, что ведомственные поликлиники в Москве не для "простых смертных"
12 января 2018 г. | Время публикации 16:12 | Последние изменения 17:34
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Житель района Останкино, где давно нет собственной детской поликлиники, попытался прикрепить своих детей к ФГБУ "Детский медицинский центр", которое принадлежит Управлению делами президента и получил отказ на основании того, что прикрепление к поликлинике посторонних невозможно. Об этом в Facebook-сообществе жителей Алексеевского района, районов Останкино и Ростокино пишет пользователь Павел Леденев.

"Озадачился тут вопросом - почему в Останкино, при отсутствии детской поликлиники, нельзя прикрепиться к поликлинике на Управделами президента, которую бессовестно отжала у района эта самая структурка. Был задан соответствующий вопрос в указанную структуру, - пишет блогер. - Попутно был задан вопрос, <...>почему у нас в районе нет детской поликлиники".

По его словам, в ответе Управления делами президента указывалось, что основной целью деятельности ФГБУ "Детский медицинский центр" является оказание услуг лицам, медобслуживание которых возложено на Управление, и прикрепление к ней посторонних в рамках программы государственных гарантий невозможно. Вопросы же строительства детских поликлиник к компетенции Управления не относятся. "Захватывать поликлиники они могут, а вот строить - не, этим не занимаемся", - делает вывод пользователь.

Направив аналогичные обращения в Фонд обязательного медстрахования и департамент здравоохранения Москвы, блогер выяснил, что прикрепление к поликлинике на улице Цандера действительно невозможно. "Из хороших новостей - хоть они и не хотят, и не обязаны вести прикрепление, но к ним можно попасть на любое обследование по направлению нашей детской поликлиники 99, т.е. любой анализ, обследование, исследование и прочее сделают и на Цандера, но брать направление все равно надо по месту прикрепления", - отмечает он.

Также блогер предлагает обратиться в прокуратуру, чтобы получить разъяснение подпункта "Положения об Управлении Делами Президента", в котором сказано об оказании медпомощи "иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также лицам, прикрепленным в установленном порядке к медицинским организациям, подведомственным Управлению делами". "Кто же, все-таки, эти "иные лица?" - задается вопросом Леденев.

В 2015 году заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил, что любой человек якобы может получить помощь в ведомственных поликлиниках, в том числе в закрытых сетях - управделами президента, Минобороны, МВД и ФСБ. Журналист РБК обзвонила поликлиники, подведомственные Минобороны, ФСБ, МВД, РЖД и МЧС с просьбой прикрепить обычного пациента, но везде получила отказ. Как выяснилось, закон позволяет поликлинике отказать пациенту в прикреплении из-за отсутствия свободных мест, и ведомственные учреждения этим пользуются. Обычным пациентам предлагают прикрепиться только за плату.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Ведомственные поликлиники недоступны простым москвичам вопреки словам чиновников
27 марта 2015 г.
Ведомственные поликлиники недоступны простым москвичам вопреки словам чиновников
В мэрии утверждают, что все ведомственные поликлиники участвуют в системе ОМС и доступны каждому москвичу. Журналистка РБК позвонила в несколько таких поликлиник и везде получила отказ - попасть можно только за плату.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.01.2018   20:52
2
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 12 января 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>