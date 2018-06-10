На Манежной площади задержали активистов, "бойкотировавших" ЧМ-2018 (ФОТО)

10 июня 2018 г. Двух человек задержали на митинге оппозиции в центре столицы

Одна из задержанных - активистка Дарья Полюдова, которая в прошлом году вышла на свободу после двух лет колонии, куда ее отправили за публикации в социальной сети "ВКонтакте".