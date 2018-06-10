На Манежной площади задержали активистов, "бойкотировавших" ЧМ-2018 (ФОТО)

Во вторник днем на Манежной площади в центре Москвы задержали двух активистов, которые выступали против стартующего уже на этой неделе чемпионата мира по футболу. Как сообщает портал "ОВД-Инфо"
, задержанными оказались Дарья Полюдова и Кирилл Котов.
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Полюдова рассказала, что ее соратник стоял в одиночном пикете у памятника маршалу Жукову с плакатом, на котором было написано: "В День России требуем свободу. Революция будет. ЧМ ФИФА - бойкот".
"Он сам попросил первый постоять. Я постояла чуть подальше, не у памятника Жукову. Меня тоже задержали. Сидим вдвоем в Китай-городе. Меня просто так", - заявила активистка.
Отметим, что Полюдову полиция также задерживала
в минувшие выходные на выходе с митинга "За свободную Россию без репрессий и произвола". Активистка в октябре прошлого года вышла на свободу после двух лет заключения в колонии-поселении, куда ее отправили за публикации в социальной сети "ВКонтакте". Суд обвинил ее в экстремизме и призывах к сепаратизму.