Пассажиров московского метро удивила мышь-инженер, бегающая внутри лампы в поезде (ВИДЕО)

Пассажиры столичной подземки в преддверии чемпионата мира по футболу стали свидетелями необычной картины: в лампах одного из поездов на Сокольнической линии как ни в чем не бывало разгуливала мышь. Каким образом она туда забралась и может ли выбраться самостоятельно - неизвестно. За судьбу бедного грызуна обеспокоились пользователи социальных сетей.
Видео с бегающим внутри лампы зверьком разместил на своей странице в Instagram
пользователь с ником igoroner. "Ловите топ-контент. Нано-разработка из Сколково. Мышь-инженер проверяет исправность работы ламп освещения московского метро перед чемпионатом мира 2018", - пошутил автор публикации.
Одна москвичка выразила опасение, что мышь жутко напугана, на что "оператор" возразил, что многие грызуны живут там с самого рождения. "Я больше переживал, чтоб не перегрелась. Но если она залезла туда, то, наверное, и вылезти сможет. Все-таки мышки не глупые", - добавил москвич.