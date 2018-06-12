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Пассажиров московского метро удивила мышь-инженер, бегающая внутри лампы в поезде (ВИДЕО)
12 июня 2018 г. | Время публикации 17:27 | Последние изменения 17:28
Рубрики: Метрополитен  
 
igoroner / Instagram
Пассажиры столичной подземки в преддверии чемпионата мира по футболу стали свидетелями необычной картины: в лампах одного из поездов на Сокольнической линии как ни в чем не бывало разгуливала мышь. Каким образом она туда забралась и может ли выбраться самостоятельно - неизвестно. За судьбу бедного грызуна обеспокоились пользователи социальных сетей.

Видео с бегающим внутри лампы зверьком разместил на своей странице в Instagram пользователь с ником igoroner. "Ловите топ-контент. Нано-разработка из Сколково. Мышь-инженер проверяет исправность работы ламп освещения московского метро перед чемпионатом мира 2018", - пошутил автор публикации.

Одна москвичка выразила опасение, что мышь жутко напугана, на что "оператор" возразил, что многие грызуны живут там с самого рождения. "Я больше переживал, чтоб не перегрелась. Но если она залезла туда, то, наверное, и вылезти сможет. Все-таки мышки не глупые", - добавил москвич.

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Вторник, 12 июня 2018 г. // Последняя новость 17:27
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