Пассажиров московского метро удивила мышь-инженер, бегающая внутри лампы в поезде (ВИДЕО)

3 июня 2018 г. "Нажать для слива. Only 1 time": адаптированный для иностранцев привокзальный туалет позабавил (и напугал) москвичей

В подмосковном наукограде Фрязино привокзальный туалет оказался металлическим унитазом в стиле "поезд РЖД" с вырытой под ним ямой. При этом ответственные люди не поленились позаботиться о гостях из-за рубежа, снабдив туалет инструкцией на английском.