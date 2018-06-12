

Москвичи пожаловались на "оккупацию" Мосгордумой парка возле усадьбы Гагариных Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"Пускают сюда только по выходным и по праздникам, на входе - все из карманов, "за цепи не заходите", в парке на двух горожан - пять-семь охранников. Только один вопрос исходя из всего этого: кто-нибудь знает про деятельность хоть одного депутата Мосгордумы? Может, про какой-то закон полезный, изданный этим органом власти, что-то слышали? Настоящего живого депутата Мосгордумы когда-нибудь видели?" - возмущаются в сообществе



К обсуждению проблемы подключился и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который намерен побороться за пост мэра города на предстоящих выборах. "Что же депутаты, "избранники народа", этого самого народа так боятся? И ладно бы, что многих из этих 45 человек никто не знает. Но вот за садик - обидно", - написал политик на своей странице в



"Первым делом в Москве после смены власти надо, конечно, снести заборы. Отпилить замки с решеток, "показать все, что скрыто". Начать, конечно, со знаковых московских политических мест: мэрия, Мосгордума. А там дойти и до федеральных: от Госдумы до Кремля", - заявил Гудков.







Напомним, Мосгордума переехала из комплекса зданий на Петровке в новое здание на территории бывшей усадьбы в ноябре 2015 года. Парк был открыт весной прошлого года. При этом архитектурный комплекс изнутри можно посмотреть только в составе организованных экскурсионных групп. Столичные активисты в социальных сетях напомнили о ситуации с небольшим историческим парком на углу Страстного бульвара и улицы Петровка. Попасть на территорию этого сада простым жителям Москвы можно только с дозволения властей, и все из-за того, что объект прилегает к зданию, занимаемому депутатами Мосгордумы."Пускают сюда только по выходным и по праздникам, на входе - все из карманов, "за цепи не заходите", в парке на двух горожан - пять-семь охранников. Только один вопрос исходя из всего этого: кто-нибудь знает про деятельность хоть одного депутата Мосгордумы? Может, про какой-то закон полезный, изданный этим органом власти, что-то слышали? Настоящего живого депутата Мосгордумы когда-нибудь видели?" - возмущаются в сообществе "Москва. Детали" К обсуждению проблемы подключился и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который намерен побороться за пост мэра города на предстоящих выборах. "Что же депутаты, "избранники народа", этого самого народа так боятся? И ладно бы, что многих из этих 45 человек никто не знает. Но вот за садик - обидно", - написал политик на своей странице в Facebook "Первым делом в Москве после смены власти надо, конечно, снести заборы. Отпилить замки с решеток, "показать все, что скрыто". Начать, конечно, со знаковых московских политических мест: мэрия, Мосгордума. А там дойти и до федеральных: от Госдумы до Кремля", - заявил Гудков.Напомним, Мосгордума переехала из комплекса зданий на Петровке в новое здание на территории бывшей усадьбы в ноябре 2015 года. Парк был открыт весной прошлого года. При этом архитектурный комплекс изнутри можно посмотреть только в составе организованных экскурсионных групп.



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