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Москвичи пожаловались на "оккупацию" Мосгордумой парка возле усадьбы Гагариных
12 июня 2018 г. | Время публикации 14:00 | Последние изменения 14:05
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Столичные активисты в социальных сетях напомнили о ситуации с небольшим историческим парком на углу Страстного бульвара и улицы Петровка. Попасть на территорию этого сада простым жителям Москвы можно только с дозволения властей, и все из-за того, что объект прилегает к зданию, занимаемому депутатами Мосгордумы.

"Пускают сюда только по выходным и по праздникам, на входе - все из карманов, "за цепи не заходите", в парке на двух горожан - пять-семь охранников. Только один вопрос исходя из всего этого: кто-нибудь знает про деятельность хоть одного депутата Мосгордумы? Может, про какой-то закон полезный, изданный этим органом власти, что-то слышали? Настоящего живого депутата Мосгордумы когда-нибудь видели?" - возмущаются в сообществе "Москва. Детали".

К обсуждению проблемы подключился и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который намерен побороться за пост мэра города на предстоящих выборах. "Что же депутаты, "избранники народа", этого самого народа так боятся? И ладно бы, что многих из этих 45 человек никто не знает. Но вот за садик - обидно", - написал политик на своей странице в Facebook.

"Первым делом в Москве после смены власти надо, конечно, снести заборы. Отпилить замки с решеток, "показать все, что скрыто". Начать, конечно, со знаковых московских политических мест: мэрия, Мосгордума. А там дойти и до федеральных: от Госдумы до Кремля", - заявил Гудков.



Напомним, Мосгордума переехала из комплекса зданий на Петровке в новое здание на территории бывшей усадьбы в ноябре 2015 года. Парк был открыт весной прошлого года. При этом архитектурный комплекс изнутри можно посмотреть только в составе организованных экскурсионных групп.
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Вторник, 12 июня 2018 г. // Последняя новость 17:27
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