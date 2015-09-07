NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
июня
pda
Поиск
Архив

Выделенные на "метеозащиту" в День России миллионы выброшены на ветер: в Москве весь день идет дождь
12 июня 2018 г. | Время публикации 15:36 | Последние изменения 15:45
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, проходят в Москве под дождем, несмотря на обещания мэрии обеспечить благоприятную погоду при помощи разгона облаков. Подобная ситуация происходит не впервые, однако столичные власти продолжают выделять на сомнительную "метеозащиту" сотни миллионов рублей каждый год.

Дождь в столице начался около 13 часов и продолжается уже на протяжении нескольких часов. При этом накануне заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков утверждал, что в случае неблагоприятного прогноза в городе будут задействованы десять самолетов, в том числе самолет-лаборатория, которые дадут отпор плохой погоде при помощи рассеивания сухого льда, жидкого азота и йодистого серебра.

В отношении "метеозащиты" крайне скептически настроены синоптики. Так, после одного из дождливых московских праздников ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объяснял, что активное воздействие на облака приносит эффект лишь тогда, когда процесс идет на угасание. В противном случае все происходит наоборот. "Это то же самое, когда вы в костер подливаете масло", - отмечал эксперт.

По его словам, когда циклон четко выражен во всей толще тропосферы, то бессмысленно "поливать" его реагентами. "На циклон бесполезно воздействовать какими-то несчастными десятью бортами, когда циклон обладает энергетикой в несколько атомных станций", - подчеркнул Тишковец.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на данные портала госзакупок посчитал, что в этом году мероприятия по "метеозащите" столицы 1 и 9 мая, 12 июня и в День города обойдутся Москве в 400 миллионов рублей. Для сравнения, в 2017 году на борьбу с облаками мэрия выделила из бюджета 293 миллиона рублей, однако еще 195 миллионов рублей резервировалось для разгона облаков во время празднования Дня города и во время проведения Всемирногофестиваля молодежи и студентов.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
СМИ оценили День города: смета за год выросла вдвое, а на разгон облаков потратились зря
7 сентября 2015 г.
СМИ оценили День города: смета за год выросла вдвое, а на разгон облаков потратились зря
День города 5 сентября посетили 4 миллиона человек, однако праздник оказался подпорчен дождями, а разгон облаков обернулся тратой денег. А посетившие выступление Aerosmith жаловались на плохую организацию.
12 июня 2018 г.
3 апреля 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.06.2018   17:37
1
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 12 июня 2018 г. // Последняя новость 17:27
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>