Выделенные на "метеозащиту" в День России миллионы выброшены на ветер: в Москве весь день идет дождь

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, проходят в Москве под дождем, несмотря на обещания мэрии обеспечить благоприятную погоду при помощи разгона облаков. Подобная ситуация происходит не впервые, однако столичные власти продолжают выделять на сомнительную "метеозащиту" сотни миллионов рублей каждый год.
Дождь в столице начался около 13 часов и продолжается уже на протяжении нескольких часов. При этом накануне заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков утверждал, что в случае неблагоприятного прогноза в городе будут задействованы десять самолетов, в том числе самолет-лаборатория, которые дадут отпор плохой погоде при помощи рассеивания сухого льда, жидкого азота и йодистого серебра.
В отношении "метеозащиты" крайне скептически настроены синоптики. Так, после одного из дождливых московских праздников ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объяснял
, что активное воздействие на облака приносит эффект лишь тогда, когда процесс идет на угасание. В противном случае все происходит наоборот. "Это то же самое, когда вы в костер подливаете масло", - отмечал эксперт.
По его словам, когда циклон четко выражен во всей толще тропосферы, то бессмысленно "поливать" его реагентами. "На циклон бесполезно воздействовать какими-то несчастными десятью бортами, когда циклон обладает энергетикой в несколько атомных станций", - подчеркнул Тишковец.
Ранее "Интерфакс" со ссылкой на данные портала госзакупок посчитал, что в этом году мероприятия по "метеозащите" столицы 1 и 9 мая, 12 июня и в День города обойдутся Москве в 400 миллионов рублей
. Для сравнения, в 2017 году на борьбу с облаками мэрия выделила из бюджета 293 миллиона рублей, однако еще 195 миллионов рублей резервировалось для разгона облаков во время празднования Дня города и во время проведения Всемирногофестиваля молодежи и студентов.