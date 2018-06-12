NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
июня
pda
Поиск
Архив

Семь человек пострадали в результате аварии с рейсовым автобусом в Солнцево
12 июня 2018 г. | Время публикации 13:11
Рубрики: Происшествия  
 
Агентство городских новостей "Москва"
Семь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и внедорожника на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел вблизи дома 9 по улице 50-летия Октября. "Пострадали пять пассажиров автобуса и два человека, ехавших в легковом автомобиле", - отметил источник.

Агентство "Москва", в свою очередь, приводит официальный комментарий "Мосгортранса". Там в произошедшем винят водителя легкового автомобиля.

"В районе дома 9 по улице 50-летия Октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса маршрута N 32. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - заявили в учреждении.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.06.2018   17:37
1
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 12 июня 2018 г. // Последняя новость 17:27
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>