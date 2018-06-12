Семь человек пострадали в результате аварии с рейсовым автобусом в Солнцево Рубрики: Происшествия

Агентство городских новостей "Москва"



По словам собеседника агентства, инцидент произошел вблизи дома 9 по улице 50-летия Октября. "Пострадали пять пассажиров автобуса и два человека, ехавших в легковом автомобиле", - отметил источник.



, в свою очередь, приводит официальный комментарий "Мосгортранса". Там в произошедшем винят водителя легкового автомобиля.



"В районе дома 9 по улице 50-летия Октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса маршрута N 32. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - заявили в учреждении. Семь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и внедорожника на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.По словам собеседника агентства, инцидент произошел вблизи дома 9 по улице 50-летия Октября. "Пострадали пять пассажиров автобуса и два человека, ехавших в легковом автомобиле", - отметил источник. Агентство "Москва" , в свою очередь, приводит официальный комментарий "Мосгортранса". Там в произошедшем винят водителя легкового автомобиля."В районе дома 9 по улице 50-летия Октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса маршрута N 32. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - заявили в учреждении.



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