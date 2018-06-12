Гидрометцентр предупредил москвичей о грозе и сильном ветре в ближайшие часы

Погода 12 июня не позволит москвичам насладиться выходным праздничным днем. По данным Гидрометцентра
, в ближайшие часы в столицу придет гроза, при которой порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. При этом в столице ощутимо потеплеет - до 23-25 градусов, отмечается на сайте учреждения.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в День России в столице будут проводиться "мероприятия по созданию благоприятных погодных условий". "В случае неблагоприятного прогноза погоды десять самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в городе", - сказал чиновник.
Бирюков уточнил, что для метеозащиты Москвы будут задействованы самолеты типа Як-42, Ан-12 и Ан-26. При этом в пресс-службе комплекса городского хозяйства добавили, что для разгона облаков будут применять сухой лед, жидкий азот и йодистое серебро.
Отметим, что на разгон облаков расходуются значительные средства (десятки и даже сотни миллионов рублей), однако эффективность подобных мероприятий вызывает споры. Судя по последним московским празднованиям, если дождь действительно надвигался на город, то "метеозащита" никак этому не препятствовала.