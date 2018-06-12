Гидрометцентр предупредил москвичей о грозе и сильном ветре в ближайшие часы Рубрики: Погода

Global Look Press



Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в День России в столице будут проводиться "мероприятия по созданию благоприятных погодных условий". "В случае неблагоприятного прогноза погоды десять самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в городе", - сказал чиновник.



Бирюков уточнил, что для метеозащиты Москвы будут задействованы самолеты типа Як-42, Ан-12 и Ан-26. При этом в пресс-службе комплекса городского хозяйства добавили, что для разгона облаков будут применять сухой лед, жидкий азот и йодистое серебро.



Отметим, что на разгон облаков расходуются значительные средства (десятки и даже сотни миллионов рублей), однако эффективность подобных мероприятий вызывает споры. Судя по последним московским празднованиям, если дождь действительно надвигался на город, то "метеозащита" никак этому не препятствовала. Погода 12 июня не позволит москвичам насладиться выходным праздничным днем. По данным Гидрометцентра , в ближайшие часы в столицу придет гроза, при которой порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. При этом в столице ощутимо потеплеет - до 23-25 градусов, отмечается на сайте учреждения.Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в День России в столице будут проводиться "мероприятия по созданию благоприятных погодных условий". "В случае неблагоприятного прогноза погоды десять самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в городе", - сказал чиновник.Бирюков уточнил, что для метеозащиты Москвы будут задействованы самолеты типа Як-42, Ан-12 и Ан-26. При этом в пресс-службе комплекса городского хозяйства добавили, что для разгона облаков будут применять сухой лед, жидкий азот и йодистое серебро.Отметим, что на разгон облаков расходуются значительные средства (десятки и даже сотни миллионов рублей), однако эффективность подобных мероприятий вызывает споры. Судя по последним московским празднованиям, если дождь действительно надвигался на город, то "метеозащита" никак этому не препятствовала.



Предыдущая статья | Следующая статья

