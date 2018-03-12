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Морозы вернутся в Москву к середине недели
12 марта 2018 г. | Время публикации 14:40
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В первой половине недели по ночам в Москве ожидается минусовая температура, но днем она будет повышаться до плюсовых значений. Тем не менее во второй половине недели в столицу вернется зима, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, до конца дня температура днем в Москве будет колебаться от минус двух до ноля градусов, в Московской области от ноля до минус 5 градусов. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Ночью во вторник, 13 марта, в столице от минус одного до минус трех, по области - минус один - минус 6 градусов, пройдут небольшие осадки. В дневное время столбик термометра покажет от ноля до плюс двух в мегаполисе и минус два - плюс 3 по области, местами также небольшие осадки и гололед.

В среду, 14 марта, ночью минус 5-7 в столице и минус 4-9 по области, днем от ноля до плюс двух и от минус 3 до плюс двух соответственно. В четверг, 15 марта, ночью небольшой, местами умеренный снег, в Москве минус 3-5, по области минус 3-8 градусов. Днем ожидается северный ветер, местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Максимальная температура минус 1 - плюс 1 градус в столице и минус 4 - плюс 1 в Подмосковье.

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 16 марта, в столичном регионе похолодает - ночью минус 10-15 градусов, днем - минус 5-10, местами возможен легкий снег. В субботу, 17 марта, местами ожидается небольшой снег. Ночью прогнозируется минус 15-20, днем - минус 7-12 градусов.
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