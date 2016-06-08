66-летнего мужчину задержали за поджог стены около приемной ФСБ на Кузнецком мосту

8 июня 2016 г. Художника Павленского оштрафовали на полмиллиона за поджог двери ФСБ и отпустили

Мещанский суд признал художника Петра Павленского виновным в повреждении объекта культурного наследия - двери здания ФСБ на Лубянке. Подсудимый приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей и освобожден в зале суда.