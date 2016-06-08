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66-летнего мужчину задержали за поджог стены около приемной ФСБ на Кузнецком мосту
12 марта 2018 г. | Время публикации 18:23 | Последние изменения 18:39
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Московские полицейские задержали мужчину, устроившего поджог возле приемной ФСБ на Кузнецком мосту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 66-летний приезжий из Астрахани облил стену здания горючей жидкостью и поджег.

По словам собеседника агентства, мужчина сообщил, что действовал в знак протеста, но от более подробных комментариев отказался. У задержанного также изъяли плакат "оппозиционного содержания". Что на нем было написано, не уточняется. Составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Напомним, в ночь на 9 ноября 2015 года художник-акционист Петр Павленский облил бензином и поджег входную дверь здания ФСБ. Он объяснил, что таким образом выступил против наказания украинского режиссера Олега Сенцова и его сообщника Александра Кольченко, осужденных по обвинению в терроризме за поджог двери приемной "Единой России".

Павленскому сначала было предъявлено обвинение в вандализме по мотивам идеологической ненависти, затем статью переквалифицировали на "повреждение объекта культурного наследия". На суде представитель обвинения объяснил ценность двери тем, что за ней в 1930-е годы содержались выдающиеся деятели науки и культуры. Павленскому был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, суд также обязал его возместить причиненный зданию ФСБ ущерб в 481,4 тысячи рублей.

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