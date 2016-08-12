NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
марта
pda
Поиск
Архив

Северо-Восточную хорду подумывают построить за счет бюджета Москвы и сделать бесплатной
12 марта 2018 г. | Время публикации 09:29 | Последние изменения 11:54
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Москва рассматривает вариант строительства всей Северо-Восточной хорды за счет бюджета. Как рассказали "Ведомостям" в мэрии, территорию хорды необходимо подготовить для стройки, и концессионеры попросту не хотят брать эти риски на себя. Если дорогу построят за счет бюджета, проезд по трассе может быть бесплатным.

Ранее сообщалось, что завершить строительство Северо-Восточной хорды планируется в 2018 году, кроме двух участков протяженностью 11 километров – от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярославского до Открытого шоссе. Именно эти участки, которые пройдут вдоль Малого кольца МЖД, в том числе через парк "Лосиный Остров", планировалось отдать в концессию. Заключить соглашение с частным инвестором московские власти собирались до конца 2015 года.

Предполагалось, что УК "Лидер" построит участок от Дмитровского до Открытого шоссе вдоль Малого кольца железной дороги, вложив в это около 50 миллиардов рублей и получив право эксплуатировать другие участки хорды в течение 49 лет. Однако выяснилось, что городу нужно провести значительную работу по высвобождению территории, что требует времени и значительных инвестиций, а брать на себя эти риски концессионеры не готовы. Кроме того, на протяжении хорды имеется множество дополнительных дорог, и собирать плату за проезд по хорде будет непросто. Таким образом, городу будет проще построить весь объект за свой счет.

В то же время руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов заявил, что окончательное решение по поводу источников финансирования строительства пока не принято. По его словам, планируемое концессионное соглашение по Северо-Восточной хорде подразумевает единовременный платеж городу, который компенсирует часть стоимости строительства. А создание объекта за госсчет не отменяет возможности концессии впоследствии.

По словам экспертов, если Москва решит отдать дорогу в концессию после завершения строительства, то концессионер должен провести реконструкцию, вернув инвестиции за счет сбора денег за проезд или заработав на сопутствующей инфраструктуре. В свою очередь, лидер общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов называет платные дороги внутри города нонсенсом из-за высокой интенсивности движения и относительно коротких расстояний.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Достроить Северо-Восточную хорду должны будут в 2018 году
14 октября 2017 г.
Достроить Северо-Восточную хорду должны будут в 2018 году
Первым этапом участок Северо-Восточной хорды свяжет платную дорогу Москва - Петербург с Дмитровским шоссе. Участок хорды, связывающий Дмитровское и Ярославское шоссе, может быть построен к 2020 году.
5 сентября 2016 г.
12 августа 2016 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.03.2018   21:12
1
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 12 марта 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>