Северо-Восточную хорду подумывают построить за счет бюджета Москвы и сделать бесплатной

14 октября 2017 г. Достроить Северо-Восточную хорду должны будут в 2018 году

Первым этапом участок Северо-Восточной хорды свяжет платную дорогу Москва - Петербург с Дмитровским шоссе. Участок хорды, связывающий Дмитровское и Ярославское шоссе, может быть построен к 2020 году.