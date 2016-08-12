Северо-Восточную хорду подумывают построить за счет бюджета Москвы и сделать бесплатной

Москва рассматривает вариант строительства всей Северо-Восточной хорды за счет бюджета. Как рассказали "Ведомостям"
в мэрии, территорию хорды необходимо подготовить для стройки, и концессионеры попросту не хотят брать эти риски на себя. Если дорогу построят за счет бюджета, проезд по трассе может быть бесплатным.
Ранее сообщалось, что завершить строительство Северо-Восточной хорды планируется в 2018 году
, кроме двух участков
протяженностью 11 километров – от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярославского до Открытого шоссе. Именно эти участки, которые пройдут вдоль Малого кольца МЖД, в том числе через парк "Лосиный Остров", планировалось отдать в концессию. Заключить соглашение с частным инвестором московские власти собирались до конца 2015 года.
Предполагалось, что УК "Лидер" построит участок от Дмитровского до Открытого шоссе вдоль Малого кольца железной дороги, вложив в это около 50 миллиардов рублей и получив право эксплуатировать другие участки хорды в течение 49 лет
. Однако выяснилось, что городу нужно провести значительную работу по высвобождению территории, что требует времени и значительных инвестиций, а брать на себя эти риски концессионеры не готовы. Кроме того, на протяжении хорды имеется множество дополнительных дорог, и собирать плату за проезд по хорде будет непросто. Таким образом, городу будет проще построить весь объект за свой счет.
В то же время руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов заявил, что окончательное решение по поводу источников финансирования строительства пока не принято. По его словам, планируемое концессионное соглашение по Северо-Восточной хорде подразумевает единовременный платеж городу, который компенсирует часть стоимости строительства. А создание объекта за госсчет не отменяет возможности концессии впоследствии.
По словам экспертов, если Москва решит отдать дорогу в концессию после завершения строительства, то концессионер должен провести реконструкцию, вернув инвестиции за счет сбора денег за проезд или заработав на сопутствующей инфраструктуре. В свою очередь, лидер общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов называет платные дороги внутри города нонсенсом из-за высокой интенсивности движения и относительно коротких расстояний.