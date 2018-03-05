Власти согласовали митинг в центре столицы, посвященный итогам президентских выборов

5 марта 2018 г. "Левый фронт" подал заявку на проведение митинга в центре Москвы по результатам президентских выборов

Митинг, посвященный обсуждению итогов выборов президента, предлагается провести 19 марта с 18:00 на Пушкинской площади. Предполагаемая численность участников митинга - до тысячи человек.