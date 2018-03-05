Власти согласовали митинг в центре столицы, посвященный итогам президентских выборов

Власти Москвы согласовали проведение митинга 19 марта , приуроченного к президентским выборам. Об этом сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Согласован митинг 19 марта с 18:00 до 20:30 в сквере Суворовской площади, у памятника Суворову. Цель акции - обсуждение итогов выборов президента РФ. Количество участников - до тысячи человек", - сказал собеседник агентства.
О намерении провести 19 марта митинг на Пушкинской площади
заявлял представитель оппозиционной организации "Левый фронт" Сергей Удальцов. По его словам, "процесс согласования митинга будет скоординирован с КПРФ и другими оппозиционными силами". В качестве альтернативных площадок были предложены Тверской бульвар (у памятника Тимирязеву), Новопушкинский сквер, Суворовская площадь и Чистопрудный бульвар (у памятника Грибоедову).