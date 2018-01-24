СМИ сообщили о массовом прикреплении работников ЖКХ к избиркомам для повышения явки

Начальникам отделов столичных ГБУ пришло указание отправить всех иногородних сотрудников на прикрепление к определенным избирательным участкам. Об этом The Insider
стало известно от источника в руководстве ГБУ "Жилищник". При помощи этой схемы столичные власти планируют значительно повысить уровень явки в мегаполисе.
Чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов, избиратель до 12 марта 2018 года может просто явиться с паспортом в участковую или территориальную избирательную комиссию и получить отрывной талон для голосования на определенном избирательном участке. 18 марта с этим талоном и паспортом человеку нужно будет всего лишь прийти на тот же выбранный избирательный пункт. Этим нововведением поспешили воспользоваться региональные власти для повышения явки.
"Несколько дней назад с Тверской 13 спустили указание всем начальникам всех отделов всех ГБУ пригнать весь состав иногородних сотрудников для прикрепления к нескольким определенным участкам, — рассказал источник в руководстве ГБУ "Жилищник" одного из районов столицы. — Для доказательства того, что люди, действительно, прикрепились, мы после выборов под угрозой увольнения должны передать корешки отрывных талонов всего нашего персонала". При этом доказательством "правильного" голосования должны стать не фотографии заполненных бюллетеней, а QR-код на талоне, который считывается специальным устройством.
По данным источника, от руководства ГБУ "Жилищник" потребовали "прикрепить" иногородних к нескольким избирательным участкам в Центральном и Западном округах. При этом разным ГБУ сообщили разные номера участков, чтобы равномерно распределить по городу наплыв иногородних и локализовать возможный источник утечки информации. "Предполагаю, что доставлять людей на пункты будут централизованно – автобусами от общежитий — но в этом нет нарушения закона и придраться не к чему", - заключил источник. По его данным, речь идет о тысячах потенциальных голосующих, подавляющее число которых - иногородние россияне.
Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Путина собирается приложить в Москве и других городах-миллионниках наибольшие усилия по мобилизации граждан
, опасаясь, что явка в мегаполисах составит не больше 50 процентов. По данным издания, за основу взята оргструктура единороссов: каждому из партийцев в зависимости от статуса нужно будет привести определенное количество избирателей.
Кроме того, москвичи возмущаются поквартирными обходами: напомним, с конца января рейды проводят
сотрудники участковых избирательных комиссий и центров госуслуг "Мои документы". В ЦИК подчеркнули, что избиркомы действуют в рамках закона, а их цель - только информировать граждан о предстоящих выборах. Однако горожане нередко принимают обходчиков за мошенников и агитаторов и через соцсети призывают соседей не пускать посетителей в дом. А в конце февраля сообщалось о том, что директор школы в Зюзино вызывает сотрудников по одному к себе в кабинет и "настоятельно советует" голосовать на выборах за действующего президента
, причем непременно в здании самой школы и под контролем. Также сообщается об административном давлении на ветеранские организации.