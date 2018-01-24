СМИ сообщили о массовом прикреплении работников ЖКХ к избиркомам для повышения явки

27 февраля 2018 г. В блогах рассказали о принуждении московских учителей к голосованию за Путина и не по месту прописки

По некоторым данным, директор школы в Зюзино вызывает сотрудников по одному к себе в кабинет и "настоятельно советует" голосовать на выборах за действующего президента, причем непременно в здании самой школы и под контролем. Также сообщается об административном давлении на ветеранские организации.