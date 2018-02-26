Противники футбольной фан-зоны возле МГУ намерены перейти к массовым акциям протеста

Студенты МГУ продолжают протестовать против размещения на Воробьевых горах фан-зоны чемпионата мира по футболу. После несостоявшейся встречи с ректором Виктором Садовничим они намерены требовать встречи с властями Москвы и страны, пишет "Коммерсант"
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11 марта активисты вышли с одиночными пикетами к столичной мэрии и администрации президента РФ, а в ближайшее время собираются перейти к массовым акциям протеста. Они запускают англоязычную кампанию "вместе с коллегами из зарубежных университетов", надеясь привлечь к своей позиции внимание ФИФА.
Протестующие обратились к чиновникам, поскольку разочаровались в руководстве университета, объяснил газете студент физфака МГУ, член инициативной группы Артем Егоров. Инициативная группа начала работу над англоязычным сайтом и готовит запуск протестной кампании в Facebook и Twitter. "Мы уже отправляли письмо в ФИФА, но ответа не получили. Надеемся, что общественный резонанс в международном студенческом, академическом, футбольном сообществах поможет достучаться", - сказал Егоров.
Напомним, противникам фан-зоны обещали встречу с ректором 1 марта, но затем ее отменили, так как Садовничий "неожиданно" получил приглашение в Манеж на оглашение послания президента Путина Федеральному посланию. С делегатами активистов вместо этого провели "воспитательные беседы"
.
Председатель официального студенческого совета МГУ Али Асадов сообщил, что впоследствии встреча не состоялась, так как "не получилось договориться по кругу лиц, которые должны на встрече присутствовать". По его словам, ректор готов был принять "студентов и аспирантов, взволнованных данной темой", однако категорически не соглашался на участие политических активистов, например, "муниципального депутата даже не близлежащего района".
Асадов также заявил, что считает правильной деятельность инициативной группы, когда она пытается указать на проблемы университета. "Но после того, как проблема выявлена, ключевым становится вопрос методов ее решения. И здесь их пикеты и "оккупаи"
поддерживают единицы", - считает председатель студсовета. Транспортные и пешеходные потоки, по его мнению, не будут затрагивать территорию Московского университета во время чемпионата. А фан-зону по просьбе ректора уменьшили почти в два раза и перенесли от ступенек Главного здания на Университетский проспект.
В начале марта замдекана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ на собрании с участием студентов назвала протестующих против фан-зоны "бандитами, которые выступают против государственного строя"
, а листы с подписями против фан-зоны - "жалкими бумажонками" и "подтирками". От участников встречи потребовали письменно отозвать подписи против фан-зоны с указанием, что подписантов якобы ввели в заблуждение.