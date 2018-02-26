Противники футбольной фан-зоны возле МГУ намерены перейти к массовым акциям протеста

9 марта 2018 г. "Фоточка и уголовочка": в МГУ противников футбольной фан-зоны обвинили в бунте против российского руководства

Замдекана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ на собрании с участием студентов назвала тех, кто собирает подписи против фан-зоны, проплаченными оппозицией бандитами, которые выступают против государственного строя.