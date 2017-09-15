Обновленный сайт "Мосэкомониторинга" открылся в тестовом режиме спустя полгода

5 марта 2018 г. К зданию департамента, который никак не вернет доступ к состоянию воздуха в Москве, подвесили гигантский освежитель

Столичные чиновники снова сорвали сроки открытия сайта Мосэкомониторинга после так называемой модернизации. Теперь вернуть доступ к данным о состоянии воздуха в столице обещают "буквально завтра-послезавтра".