Обновленный сайт "Мосэкомониторинга" открылся в тестовом режиме спустя полгода

Власти Москвы запустили новую версию сайта "Мосэкомониторинга"
, на котором можно отслеживать тип и концентрацию вредных веществ, содержащихся в городском воздухе. В настоящее время сайт работает в тестовом режиме, дальнейшая модернизация сайта будет проводиться без его отключения.
"В настоящее время, до тех пор пока сайт "Мосэкомониторинга" будет работать в тестовом режиме, мы продолжим информировать жителей [Московского региона о типе и количестве выбрасываемых в воздух вредных веществ], параллельно размещая новости о состоянии атмосферного воздуха на сайте департамента, а также через средства массовой информации", — отметил в беседе с РБК
руководитель столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.
На обновленном сайте "Мосэкомониторинга" создан "функционал прямого доступа к оперативным данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы", а также появился специальный раздел, посвященный загрязнению воздуха. На нем в режиме реального времени демонстрируются данные с автоматических станций о содержании загрязняющих веществ в воздухе.
Кроме того, в департаменте подчеркнули, что при модернизации сайта "особое внимание уделялось форматам представления данных о концентрациях в атмосферном воздухе сероводорода", и теперь пользователям будут доступны оценки по нормативам, установленным в России, а также во Всемирной организации здравоохранения. Для территорий Москвы, с которых поступают жалобы на неприятные запахи, разработан спецраздел с перечнем вопросов, которые позволяют повысить оперативность выявления источников загрязнения воздуха.
Напомним, в сентябре прошлого года сайт "Мосэкомониторинга", на котором приводились подробные данные о состоянии воздуха с 56 станций по всей Москве, неожиданно закрылся на модернизацию
, причем это произошло накануне сильных выбросов сероводорода, о которых было известно заранее.
Справки о состоянии воздуха публиковалась на объединенном сайте мэрии Москвы, однако информация была сведена к минимуму. Изначально чиновники утверждали, что сайт "Мосэкомониторинга" возобновит работу через два месяца. Позднее Кульбачевский обещал, что это произойдет в середине декабря. Когда и этот срок был сорван, пресс-служба департамента объявила, что сайт заработает до конца февраля, однако этого также не произошло.
В конце января Гринпис России обратился к мэру
Москвы Сергею Собянину и в президентский Совет по правам человека по поводу затянувшейся модернизации. А в феврале "Альянс зеленых" попросил Генпрокуратуру и Счетную палату
проверить деятельность ДПиООС. 5 марта около здания департамента природопользования охраны окружающей среды (ДПиООС) Москвы появился гигантский освежитель воздуха в виде елочки с надписями "Народу от Кульбачевского" и "Это вам вместо сайта mosecom.ru". Руководитель исследовательской программы Гринпис России Василий Яблоков объяснил, что так экологи требуют восстановить работу сайта Мосэкомониторинга и проверить деятельность департамента природопользования. В ответ на это глава департамента Антон Кульбачевский назвал акцию хулиганской и обвинил ее организаторов в самопиаре
. По мнению чиновника, Гринпис "ни одного за последние несколько лет для нашего города полезного дела не сделал". Он заявил, что вместо помощи экологическому ведомству активисты, "к сожалению, пытаются заниматься самопиаром и вставлять нам палки в колеса".