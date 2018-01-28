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Мэрия Москвы запретила "Забастовку избирателей" в день выборов 18 марта
12 марта 2018 г. | Время публикации 15:35 | Последние изменения 16:22
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Власти Москвы не согласовали проведение акции "Забастовка избирателей" 18 марта из-за нарушения действующего закона о выборах. Об этом сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Акцию планировал провести Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

"Акция "Забастовка избирателей", планируемая в день выборов президента РФ, не согласована, поскольку ее название противоречит действующему закону "О выборах" - в день выборов запрещено вести какую-либо агитационную деятельность. Активистам было предложено заменить тему, однако пока никаких повторных предложений от них не поступало", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что заявителями акции выступили трое человек с фамилиями Соболь, Замятин и Гимади, которые совпадают с фамилиями сотрудников ФБК. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш от комментариев отказалась, при этом организаторам митинга предложили собраться в Сокольниках, "но с другой темой".

"Забастовки избирателей" прошли во многих городах России в воскресенье, 28 января. Согласованные акции состоялись в 46 субъектах Федерации. Акции в Москве и Санкт-Петербурге согласованы не были. По официальной оценке МВД, в акциях приняли участие 4700 человек, по данным организаторов участников было гораздо больше. В одной лишь Москве, судя по кадрам с места событий, присутствовали тысячи человек. В ходе акций были задержаны 350 человек, большинство из них отпустили из отделений полиции без составления протоколов.

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