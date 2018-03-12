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В Чертаново на свалке обнаружили десятки вскрытых посылок, где должны были быть мобильники
12 марта 2018 г. | Время публикации 19:09 | Последние изменения 19:28
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Житель района Чертаново Центральное обнаружил больше сотни вскрытых и выброшенных упаковок от посылок недалеко от отделения "Почты России". Мужчина проверил трек-номера нескольких посылок и выяснил, что, по официальным данным, они вышли с таможни "Внуково" в двадцатых числах февраля и "находятся в пути".

"Вначале подумал, кто ж так много заказывает, а по факту это посылки в разные регионы, в основном мобильники. Естественно, все это вскрыто и стырено", - говорится в Facebook-сообществе "Чертаново". Один из пользователей сайта Pikabu, где продублирован пост, узнал свою посылку по трек-номеру. Он рассказал, что заказывал смартфон за 88 долларов, но посылка не дошла.

Под записью в сообществе "Чертаново" отметился "официальный представитель "Почты России" в социальных сетях Дмитрий Маркин", сообщивший, что "по данной ситуации уже проводится служебная проверка". Впрочем, СМИ еще в прошлом году выяснили, что это, по-видимому, выдуманный персонаж. Пресс-служба "Почты России" комментариев о находке в Чертаново не давала.



Вокруг "Почты России" нередко возникают скандалы в связи с хищением посылок и небрежным к ним отношением. Так, летом прошлого года блогер из Ростова-на-Дону обнаружил свалку вскрытых посылок, не дошедших до адресата. Позже под Ростовом была обнаружена еще одна партия разорванных почтовых упаковок. За этим последовали массовые жалобы клиентов на "Почту России". Предприятие назвало виновным в хищении посылок и бандеролей сотрудника Ростовского магистрального сортировочного центра.

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