В Чертаново на свалке обнаружили десятки вскрытых посылок, где должны были быть мобильники

Житель района Чертаново Центральное обнаружил больше сотни вскрытых и выброшенных упаковок от посылок недалеко от отделения "Почты России". Мужчина проверил трек-номера нескольких посылок и выяснил, что, по официальным данным, они вышли с таможни "Внуково" в двадцатых числах февраля и "находятся в пути".
"Вначале подумал, кто ж так много заказывает, а по факту это посылки в разные регионы, в основном мобильники. Естественно, все это вскрыто и стырено", - говорится в Facebook-сообществе "Чертаново"
. Один из пользователей сайта Pikabu
, где продублирован пост, узнал свою посылку по трек-номеру. Он рассказал, что заказывал смартфон за 88 долларов, но посылка не дошла.
Под записью в сообществе "Чертаново" отметился "официальный представитель "Почты России" в социальных сетях Дмитрий Маркин", сообщивший, что "по данной ситуации уже проводится служебная проверка". Впрочем, СМИ еще в прошлом году выяснили
, что это, по-видимому, выдуманный персонаж. Пресс-служба "Почты России" комментариев о находке в Чертаново не давала.
Вокруг "Почты России" нередко возникают скандалы в связи с хищением посылок и небрежным к ним отношением. Так, летом прошлого года блогер из Ростова-на-Дону обнаружил свалку вскрытых посылок
, не дошедших до адресата. Позже под Ростовом была обнаружена еще одна партия разорванных почтовых упаковок. За этим последовали массовые жалобы
клиентов на "Почту России". Предприятие назвало виновным
в хищении посылок и бандеролей сотрудника Ростовского магистрального сортировочного центра.