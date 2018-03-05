Песков посоветовал не ждать скорого решения проблем со свалками в Подмосковье

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

10 марта 2018 г. Воробьев поручил до 15 июня решить проблему вони со свалки "Ядрово", которую пытались заблокировать местные жители

В местном Министерстве экологии, в свою очередь, пообещали уже через две недели "форсированно" начать монтаж системы по дегазации полигона. О закрытии свалки, на чем настаивают жители, речи по-прежнему не идет.

7 марта 2018 г. Власти задыхающегося Волоколамска решили ввести режим ЧС только на свалке, а не по всему району

6 марта 2018 г. Власти Подмосковья пообещали экстренно разобраться с вонью свалки, из-за которой тысячи жителей митинговали в выходные