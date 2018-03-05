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Песков посоветовал не ждать скорого решения проблем со свалками в Подмосковье
12 марта 2018 г. | Время публикации 17:21 | Последние изменения 17:52
Рубрики: Экология  
 
АГН Москва/ Никеричев Андрей
Президенту РФ Владимиру Путину регулярно докладывают о проблемах со свалками в Подмосковье, но "сиюминутного эффекта, безусловно, здесь быть не может". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс".

Так он ответил на вопрос, может ли Путин по аналогии с полигоном "Кучино" в Балашихе в "ручном режиме" решить проблему свалки "Ядрово" вблизи Волоколамска, где уже неделю ежедневно проходят акции протеста. "Президент достаточно регулярно получает доклады и от руководства Москвы, и от руководства Московской области по этой весьма застарелой проблеме", - сказал Песков.

По его словам, столичные и подмосковные власти "в регулярном режиме" работают над тем, чтобы "расшить" эту сложнейшую проблему". В минувшую субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему локализации неприятных запахов с полигона "Ядрово" до 15 июня и ежедневно информировать жителей о ходе работ.

На следующий день глава Волоколамского района Подмосковья Евгений Гаврилов утвердил "дорожную карту" полигона, которая изначально должна была появиться только в 2019 году. Согласно документу, два раза в неделю свалку будут обследовать тепловизорами для выявления мест наибольшего скопления свалочных газов, эти места засыплют грунтом.

До конца этой недели планируется установить четыре станции мониторинга загрязнения воздуха, а до 20 марта оборудовать въезд на полигон камерами, чтобы следить за числом приезжающих мусоровозов. До 8 апреля предполагается устранить протечки фильтрата, а до 8 июня должна быть установлена система дегазации свалки.

Напомним, первая масштабная акция против работы полигона "Ядрово" прошла в Волоколамске 3 марта. На митинг пришли более 5 тысяч человек. Люди жалуются на постоянную вонь, ухудшение самочувствия, аллергии. 7 марта власти ввели на полигоне режим чрезвычайной ситуации, который позволяет принять срочные меры для решения проблемы. Жители надеялись, что режим ЧС будет действовать по всему району. В длинные праздничные выходные жители проводили пикеты возле "Ядрово", препятствуя проезду мусоровозов, активистов задерживали.

Посвященные "мусорной" проблеме акции проходили и в других районах Подмосковья. 11 марта в Коломне состоялся массовый автопробег против расширения полигона "Воловичи" и строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Волоколамском районе. По оценкам активистов, в пробеге участвовало от 350 до 400 автомобилей, передает портал Activatica.org.

"В митинге нам отказали - видимо, побоялись накануне президентских выборов, так как прошлый митинг собрал 3000 человек, - рассказал один из участников пробега. - Предложили место в деревне, у черта на куличках. Мы подумали и предложили в качестве альтернативного варианта автопробег. Его нам согласовали, хотя и урезали маршрут. Примерно 5% дороги мы ехали по городу, остальное - по району, как раз мимо свалки "Воловичи".

В Балашихе 11 марта прошел митинг против практки сжигания отходов, дегазации полигона "Кучино", из-за которой, по словам жителей, запахи только усилились, и за закрытие мусоросжигательного завода в Некрасовке. На мероприятие приехал глава Балашихи Сергей Юров, который пытался возражать активистам, однако его слова были встречены свистом и криками "Позор!" После этого чиновник покинул сцену в сопровождении двух полицейских.

Жители Ногинска в тот же день стояли в одиночных пикетах против строительства мусоросжигательных заводов. Activatica отмечает, что большинство жителей Ногинска практически ничего не слышали о планах строительства МЗС, а если и слышали, то были уверены, что речь идет о мусороперерабатывающих комплексах. Массовый митинг прошел и в Троицке Новой Москвы, жители которого опасаются возобновления работы полигона "Малинки" вопреки обещаниям мэра.
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