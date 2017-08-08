"Умные" фонари появятся в центре столицы и на вылетных магистралях Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Майоров отметил, что дистанционно управляемыми станут светильники на Садовом и Третьем транспортном кольце, Ленинградском, Каширском и Волгоградском шоссе. В них встроят специальные контроллеры, передающие сигнал на базовую станцию, а оттуда - в Центр управления сетями.



"Таким образом, диспетчер сможет увидеть, горит или не горит фонарь, а также включить или выключить его вручную. К примеру, если вдруг тучи резко заволокут небо и станет совсем темно, специалисты всего лишь при помощи компьютерной мышки зажгут освещение на какой-то определенной улице или в целом квартале. То же самое утром - диспетчеры смогут выключать фонари раньше, если день выдался ясный и солнечный", - пояснил Майоров. По его словам, в рамках пилотного проекта контролерами оснащено уже 20 фонарей на улице Большая Черкизовская. На опоры освещения ставятся радиометки, которые будут выдавать сведения об этом оборудовании.



"Таким образом, если возникнет авария, ремонтная бригада оперативно при помощи планшета считает всю необходимую информацию и быстро начнет устранять неполадку. В будущем технические характеристики всех городских опор освещения планируется занести в единую информационную базу, над которой мы сейчас работаем совместно с департаментом информационных технологий Москвы", - заключил Майоров. До конца 2018 года почти 50 тысяч столичных фонарей сделают дистанционно управляемыми, что позволит корректировать освещение из Центра управления электросетями. Об этом сообщается на портале мэра столицы со ссылкой на генерального директора АО "Объединенная энергетическая компания"Андрея Майорова.Майоров отметил, что дистанционно управляемыми станут светильники на Садовом и Третьем транспортном кольце, Ленинградском, Каширском и Волгоградском шоссе. В них встроят специальные контроллеры, передающие сигнал на базовую станцию, а оттуда - в Центр управления сетями."Таким образом, диспетчер сможет увидеть, горит или не горит фонарь, а также включить или выключить его вручную. К примеру, если вдруг тучи резко заволокут небо и станет совсем темно, специалисты всего лишь при помощи компьютерной мышки зажгут освещение на какой-то определенной улице или в целом квартале. То же самое утром - диспетчеры смогут выключать фонари раньше, если день выдался ясный и солнечный", - пояснил Майоров. По его словам, в рамках пилотного проекта контролерами оснащено уже 20 фонарей на улице Большая Черкизовская. На опоры освещения ставятся радиометки, которые будут выдавать сведения об этом оборудовании."Таким образом, если возникнет авария, ремонтная бригада оперативно при помощи планшета считает всю необходимую информацию и быстро начнет устранять неполадку. В будущем технические характеристики всех городских опор освещения планируется занести в единую информационную базу, над которой мы сейчас работаем совместно с департаментом информационных технологий Москвы", - заключил Майоров.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 8 августа 2017 г. Фонарные столбы-вышки сделают ниже и компактнее

Часть опор в центре города сделают ниже, массивные навесные ящики с оборудованием заменят на более компактные. Большую часть опор перенесут на менее заметные места, а несколько мачт украсят фонарями в ретростиле.

