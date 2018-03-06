На Ленинском проспекте после критики в соцсетях сократили время ожидания на 9-минутном переходе

6 марта 2018 г. На Ленинском проспекте обнаружили самый долгий пешеходный переход: зеленый свет нужно ждать 9 минут

Худший пешеходный переход в Москве находится в районе гостиницы "Спутник". Для того, чтобы пересечь два однополосных дублера и два полотна собственно Ленинского проспекта, нужно преодолеть четыре светофора. Блогер Илья Варламов назвал это вредительством.