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На Ленинском проспекте после критики в соцсетях сократили время ожидания на 9-минутном переходе
12 марта 2018 г. | Время публикации 16:02 | Последние изменения 17:54
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Центр организации дорожного движения перенастроил светофоры на пешеходном переходе в районе гостиницы "Спутник" на Ленинском проспекте. На прошлой неделе блогер Илья Варламов снял про него ролик, назвав худшим переходом Москвы. Людям приходилось в общей сложности стоять по 9 минут на четырех светофорах. В результате многие нарушали правила и перебегали дорогу на красный свет.

"Теперь полный переход обоих дублеров и основного хода занимает не 400-600 секунд, а 100-200", - сообщает Telegram-канал неофициального "ГКУ Центр организации пешеходного движения". Через основной ход теперь можно перейти в один прием, а фаза светофора включается в два раза чаще, отмечает канал. В то же время на дублерах зеленый свет по-прежнему надо ждать до полтора минут.

Аккаунт выступили за то, чтобы специалисты проверили и поправили неудобства в других местах. "Например, только на Ленинском и только в этот выезд специалисты ГКУ ЦОПД обнаружили аналогичные нарушения БДД [безопасности дорожного движения - прим.ред.] (пешеходов заставляют долгое время ждать на разделителе) как минимум на четырех пешеходных переходах!" - говорится в аккаунте.

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