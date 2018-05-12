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В здании управляющей компании в Москве нашелся арсенал оружия, принадлежащий местному сантехнику
12 мая 2018 г. | Время публикации 14:20
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Полиция обнаружила в здании управляющей компании в районе Южное Медведково арсенал оружия и боеприпасов, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, арсенал принадлежал сантехнику, который работал в данной организации.

Источник уточнил, что оружие было найдено в технических помещениях на первом этаже здания в Ясном проезде, которое принадлежит ООО "Управляющая компания Южное Медведково". Среди обнаруженного - винтовка, карабин, два пистолета, 700 патронов, россыпь дроби, а также набор по чистке оружия.

Представитель правоохранительных органов также отметил, что сантехник ранее был судим по статьям УК РФ "Кража", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов", а также "Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических веществ".
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Суббота, 12 мая 2018 г. // Последняя новость 15:18
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