"Бездарно и уродливо": москвичам не приглянулся расхваленный мэрией фонтан на Биржевой Рубрики: Архитектура

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков



Так, председатель совета подмосковного отделения Всероссийского общество охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов отметил, что изначально на этом месте планировался вовсе не фонтан, а археологический музей, информация о котором до сих пор размещена на сайтах столичного правительства.



"Фонтан на Биржевой, ради которого преступно уничтожили фундаменты храма 16 века, оказался ещё бездарней, скучней и уродливей, чем даже на убогих визуализациях "Стрелки". Создано какое-то безжизненное пространство, а мог бы быть супер крутой археологический музей под открытым небом", - заявил Соседов на своей странице в



Гражданский активист, правозащитник Алексей Крапухин также посетовал, что Биржевая площадь превратилась в "очень неприятное место". "Убогий фонтан, грязная серая плитка, травмоопасные полусферы", - отметил он.



Пользователи социальных сетей сравнивают новый фонтан с кляксой, кухонной раковиной, в которую забросили отмокать гигантскую тарелку, или с лужей, где утонул огородный разбрызгиватель. Кроме того, жители столицы задаются вопросом: "Сколько это чудо стоило?"







В конце апреля на благоустроенной Биржевой площади в центре Москвы заработал сухой фонтан, который был масштабно разрекламирован в существующих за счет городского бюджета СМИ. Архитектурная новинка, впрочем, пришлась не по душе многим москвичам и известным в столице активистам.Так, председатель совета подмосковного отделения Всероссийского общество охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов отметил, что изначально на этом месте планировался вовсе не фонтан, а археологический музей, информация о котором до сих пор размещена на сайтах столичного правительства."Фонтан на Биржевой, ради которого преступно уничтожили фундаменты храма 16 века, оказался ещё бездарней, скучней и уродливей, чем даже на убогих визуализациях "Стрелки". Создано какое-то безжизненное пространство, а мог бы быть супер крутой археологический музей под открытым небом", - заявил Соседов на своей странице в Facebook Гражданский активист, правозащитник Алексей Крапухин также посетовал, что Биржевая площадь превратилась в "очень неприятное место". "Убогий фонтан, грязная серая плитка, травмоопасные полусферы", - отметил он.Пользователи социальных сетей сравнивают новый фонтан с кляксой, кухонной раковиной, в которую забросили отмокать гигантскую тарелку, или с лужей, где утонул огородный разбрызгиватель. Кроме того, жители столицы задаются вопросом: "Сколько это чудо стоило?"



Предыдущая статья | Следующая статья

