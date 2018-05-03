Чердаки и подвалы в домах возле стадионов проверят в качестве антитеррористической меры перед ЧМ

Чердачные и подвальные помещение в жилых домах, находящихся неподалеку от стадионов, где будут проходить матчи предстоящего чемпионата мира по футболу, проверят в рамках обеспечения антитеррористической защищенности, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Народные дружинники и активисты общественных пунктов охраны правопорядка принимают непосредственное участие в проверках чердачных и подвальных помещений в рамках обеспечения антитеррористической защищенности жилого сектора. В преддверии чемпионата мира по футболу особое внимание уделяется территориям, находящимся в непосредственной близости от стадионов, где будут проходить матчи мундиаля", - рассказал представитель ведомства.
В департаменте отметили, что сотрудники Московского городского штаба народной дружины будут задействованы и в обеспечении безопасности и правопорядка на прилегающих к стадионам территориях. "Основная задача дружинников - предотвращение совершения правонарушений, то есть выявление возможных беспорядков, проведение разъяснительных бесед с нарушителями, содействие органам государственной власти города Москвы и правоохранительным органам, участие в спасательных мероприятиях в случае чрезвычайных происшествий", - уточнили в пресс-службе.
В общей сложности за порядком на стадионах во время проведения матчей ЧМ-2018 будут следить около 2,5 тысячи сотрудников различных подразделений служб безопасности. Точный расчет необходимого количества задействованных сотрудников правоохранительных органов будет производиться непосредственно перед началом мероприятий.