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Горожане вступились за сотрудников НИИ глазных болезней, где начались странные массовые сокращения
12 мая 2018 г. | Время публикации 13:14
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
В последние недели в Научно-исследовательском институте глазных болезней на улице Россолимо происходят никому непонятные массовые сокращения и увольнения: без работы остались более 25 сотрудников, в том числе директор учреждения, профессора, доктора наук и молодые кандидаты наук. В защиту работников института на сайте Change.org опубликована петиция, которую к моменту публикации материала подписали уже около двух тысяч человек.

"Запущена самая настоящая машина зла и несправедливости. Группа чиновников, присланных Федеральным агентством научных организаций, так называемые антикризисные менеджеры, в прямом смысле выбрасывают из государственного медицинского научного учреждения высококвалифицированные кадры, при этом не объясняя причин и не рассказывая сотрудникам, по каким критериям они отбирают ученых для этих сокращений", - отмечает автор петиции.

В документе подчеркивается, что чиновники прямо нарушают закон, заставляя юридически неподкованных ученых подписывать уведомления о сокращении должностей, при этом не оглашая и не показывая ни приказа, ни оснований для сокращений и реорганизации института.

"Институт работал и работает эффективно и успешно. Только за последние несколько месяцев получено более 25 патентов на изобретение, ежемесячно защищаются диссертации, выходят в печать научные статьи, сотрудники выступают на отечественных и зарубежных конференциях. В настоящее время в НИИ обучается более 60 ординаторов, проводят научные исследования аспиранты. Сложившаяся обстановка полностью нарушила текущую лечебную и научную деятельность и, по сути, напоминает некий рейдерский захват активов НИИ неизвестными людьми", - заявила автор.

Напомним, прошлым летом два из четырех этажей детской поликлиники N121 в районе Зябликово были отданы под московский городской диагностический центр. В результате профильных специалистов в учреждении почти не осталось, а москвичам пришлось возить детей к врачам в другую часть города. Столичные власти первоначально хотели закрыть поликлинику целиком - этого удалось избежать за счет поднявшегося шума.

В КПРФ тогда посчитали, что из-за программы оптимизации сократили 14 тысяч врачей по всей Москве, а попытка провести по данному вопросу круглый стол в Мосгордуме оказалась безуспешной: представители департамента здравоохранения на него не пришли.
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