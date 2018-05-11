NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
мая
pda
Поиск
Архив

На Кольцевой линии метро стартовал парад поездов
12 мая 2018 г. | Время публикации 10:25
Рубрики: Метрополитен  
 
Московский метрополитен / facebook.com
Столичный метрополитен в честь своего 83-летия запустил на Кольцевой линии парад поездов. На протяжении ближайших двух дней (12 и 13 мая) по этой ветке будут курсировать составы разных моделей со всех линий подземки. Торжественное мероприятие в 5:30 утра субботы открыл именной ретропоезд "Сокольники", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу метро.

"Работники столичного метрополитена с большим уважением относятся к традициям и истории предприятия, которая насчитывает уже 83 года непрерывной работы. Парад поездов продемонстрирует нашим пассажирам весь подвижной состав метрополитена. Почти 700 тысяч пассажиров за два дня смогут узнать, как с течением времени менялись вагоны", - отметил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Как уточняет агентство, участниками парада станут поезда "Еж3", 81-717/714 ("Номерной"), 81-720/721 ("Яуза"), 81-740/741 ("Русич"), 81-760/761. При этом завершит парад самый современный и эргономичный тип подвижного состава, поезд нового поколения 765 серии - "Москва".

"В современных вагонах этого состава воссоздан интерьер самых первых вагонов метро, перевозивших пассажиров более 80 лет назад: мягкие диваны, тёплый приглушённый свет, облицовка салона из формованного пластика, напоминающего "линкруст", - заявили в пресс-службе.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Парад поездов пройдет в выходные на Кольцевой линии метро
11 мая 2018 г.
Парад поездов пройдет в выходные на Кольцевой линии метро
Парад поездов, приуроченный к 83-летию со дня открытия метро, начнется 12 мая в 05.30 утра на станции "Октябрьская" Кольцевой линии. Откроет его именной ретропоезд "Сокольники", где воссоздан интерьер самых первых вагонов метро.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.05.2018   15:22
3
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 12 мая 2018 г. // Последняя новость 15:18
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>