На Кольцевой линии метро стартовал парад поездов

Совсем скоро, 15 мая, Московскому метрополитену исполнится 83 года! Уже сегодня для вас начался традиционный парад поездов на Кольцевой линии.

Больше праздничных событий ко Дню рождения #мосметро: https://t.co/N3rzUINFKw pic.twitter.com/MaWc0Nm1HU— Мосметро (@MoscowMetro) 12 мая 2018 г.