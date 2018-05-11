На Кольцевой линии метро стартовал парад поездов

Столичный метрополитен в честь своего 83-летия запустил на Кольцевой линии парад поездов
. На протяжении ближайших двух дней (12 и 13 мая) по этой ветке будут курсировать составы разных моделей со всех линий подземки. Торжественное мероприятие в 5:30 утра субботы открыл именной ретропоезд "Сокольники", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу метро.
"Работники столичного метрополитена с большим уважением относятся к традициям и истории предприятия, которая насчитывает уже 83 года непрерывной работы. Парад поездов продемонстрирует нашим пассажирам весь подвижной состав метрополитена. Почти 700 тысяч пассажиров за два дня смогут узнать, как с течением времени менялись вагоны", - отметил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Как уточняет агентство, участниками парада станут поезда "Еж3", 81-717/714 ("Номерной"), 81-720/721 ("Яуза"), 81-740/741 ("Русич"), 81-760/761. При этом завершит парад самый современный и эргономичный тип подвижного состава, поезд нового поколения 765 серии - "Москва".
"В современных вагонах этого состава воссоздан интерьер самых первых вагонов метро, перевозивших пассажиров более 80 лет назад: мягкие диваны, тёплый приглушённый свет, облицовка салона из формованного пластика, напоминающего "линкруст", - заявили в пресс-службе.