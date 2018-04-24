В мэрии заявили о готовности запустить пассажирские речные маршруты в городе

Столичное правительство намерено проработать вопрос организации речных пассажирских маршрутов в городе, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. По его словам, возможен как вариант восстановления старых, уже существовавших маршрутов, так и организация новых.
"Правительство Москвы поддерживает и будет всячески поддерживать развитие речного транспорта. У нас есть совместный проект с Высшей школой экономики, связанный с анализом внутренних речных перевозок, регулярных по Москве. В ближайше время будут получены результаты. Мы их обсудим в правительстве. Если будет смысловая и экономическая целесообразность, маршруты могут быть введены", - подчеркнул чиновник.
Агентство отмечает, что ранее начальник Управления развития транспортно-логистической инфраструктуры и внутреннего водного транспорта АНО "ДМТУ" Владимир Ивкин заявил, что подмосковные власти, некоммерческая организация Дирекция Московского транспортного узла (ДМТУ) и администрация Химок прорабатывают вопрос организации речного пассажирского маршрута по "Каналу имени Москвы". Он соединит Химки и Северный речной вокзал.