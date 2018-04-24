В мэрии заявили о готовности запустить пассажирские речные маршруты в городе Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



"Правительство Москвы поддерживает и будет всячески поддерживать развитие речного транспорта. У нас есть совместный проект с Высшей школой экономики, связанный с анализом внутренних речных перевозок, регулярных по Москве. В ближайше время будут получены результаты. Мы их обсудим в правительстве. Если будет смысловая и экономическая целесообразность, маршруты могут быть введены", - подчеркнул чиновник.



Агентство отмечает, что ранее начальник Управления развития транспортно-логистической инфраструктуры и внутреннего водного транспорта АНО "ДМТУ" Владимир Ивкин заявил, что подмосковные власти, некоммерческая организация Дирекция Московского транспортного узла (ДМТУ) и администрация Химок прорабатывают вопрос организации речного пассажирского маршрута по "Каналу имени Москвы". Он соединит Химки и Северный речной вокзал. Столичное правительство намерено проработать вопрос организации речных пассажирских маршрутов в городе, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. По его словам, возможен как вариант восстановления старых, уже существовавших маршрутов, так и организация новых."Правительство Москвы поддерживает и будет всячески поддерживать развитие речного транспорта. У нас есть совместный проект с Высшей школой экономики, связанный с анализом внутренних речных перевозок, регулярных по Москве. В ближайше время будут получены результаты. Мы их обсудим в правительстве. Если будет смысловая и экономическая целесообразность, маршруты могут быть введены", - подчеркнул чиновник.Агентство отмечает, что ранее начальник Управления развития транспортно-логистической инфраструктуры и внутреннего водного транспорта АНО "ДМТУ" Владимир Ивкин заявил, что подмосковные власти, некоммерческая организация Дирекция Московского транспортного узла (ДМТУ) и администрация Химок прорабатывают вопрос организации речного пассажирского маршрута по "Каналу имени Москвы". Он соединит Химки и Северный речной вокзал.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 24 апреля 2018 г. Летняя навигация открылась на Москве-реке

В новом сезоне на Москве-реке появится 15 новых пассажирских судов. Кроме того, в честь ЧМ-2018 начнет курсировать пассажирская баржа с футбольным полем на борту. Стоимость прогулки останется на уровне 2017 года

