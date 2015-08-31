Мэрия выделит 26 миллионов на повышение мотивации "доносчиков" на водителей Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



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При этом пользователей "Помощника Москвы" объединят в социальную сеть. Там они смогут искать друзей, отслеживать их нахождение в зонах контроля. "Повышение мотивации и вовлеченности граждан в процессы обнаружения, фиксации и отслеживания статуса нарушений", - заявлено в качестве цели модернизации системы.



Эксперт по фотовидеофиксации Григорий Шухман в беседе с изданием подчеркнул, что приравнивание фотоматериалов к результатам автоматической фиксации незаконно, а статус граждан, фиксирующих транспорт с помощью приложения, не урегулирован - они должны иметь статус свидетеля по делу об административном нарушении. Соответствующие поправки в конце прошлого года были внесены на рассмотрение Госдумы, но законом они пока не стали.



Напомним, приложение "Помощник Москвы" начало свою работу в сентябре 2015 года. За первые две недели его скачали более 20 тысяч человек, с помощью которых было выписано более тысячи штрафов за нарушение правил парковки. Впрочем, полноценной работе приложения мешали хитрости водителей, которые снимают регистрационные знаки во время стоянки или изменяют их при помощи наклеек, царапин или маркера. Столичные власти решили потратить 26 миллионов рублей на доработку и расширение функционала приложения "Помощник Москвы" , получившее среди горожан звание "приложения для доносов". С его помощью, напомним, граждане снимают на смартфоны автомобили, стоящие под запрещающими знаками, на газонах, тротуарах, зебрах и платных парковках, а затем отсылают материалы в контрольные органы. За выявленные нарушения пользователи получают бонусные баллы, которыми затем можно, например, пополнить баланс карты "Тройка" или парковочный счет.Как сообщает "Коммерсант" , в обновленной версии приложения на смартфон можно будет фиксировать машины, припаркованные на местах для электромобилей, а также в зоне действия желтой запрещающей разметки и в зоне действия знака "Пешеходная зона". В приложении также появится интерактивная карта, где будут отображаться зоны "массовых нарушений", а также "специальные задания" от ЦОДД и департамента транспорта.При этом пользователей "Помощника Москвы" объединят в социальную сеть. Там они смогут искать друзей, отслеживать их нахождение в зонах контроля. "Повышение мотивации и вовлеченности граждан в процессы обнаружения, фиксации и отслеживания статуса нарушений", - заявлено в качестве цели модернизации системы.Эксперт по фотовидеофиксации Григорий Шухман в беседе с изданием подчеркнул, что приравнивание фотоматериалов к результатам автоматической фиксации незаконно, а статус граждан, фиксирующих транспорт с помощью приложения, не урегулирован - они должны иметь статус свидетеля по делу об административном нарушении. Соответствующие поправки в конце прошлого года были внесены на рассмотрение Госдумы, но законом они пока не стали.Напомним, приложение "Помощник Москвы" начало свою работу в сентябре 2015 года. За первые две недели его скачали более 20 тысяч человек, с помощью которых было выписано более тысячи штрафов за нарушение правил парковки. Впрочем, полноценной работе приложения мешали хитрости водителей, которые снимают регистрационные знаки во время стоянки или изменяют их при помощи наклеек, царапин или маркера.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 22 сентября 2015 г. За две недели работы приложения для "доносов" на водителей выписано более тысячи штрафов

Приложение "Помощник Москвы" за первые две недели его работы скачали более 20 тысяч человек. С 1 ноября пользователи смогут фиксировать нарушения правил остановки и стоянки, а с 1 декабря - парковку на газоне. 31 августа 2015 г. Заработало приложение для "доносов" на неправильную парковку

