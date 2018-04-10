Активисты МГУ назвали "наглым враньем" появившиеся в СМИ опровержения вырубок в университетском парке

В начале мая инициативная группа МГУ сообщила о том, что в университетском парке, известном как "Большой газон", начались массовые вырубки
для подготовки к чемпионату мира. На днях в СМИ стали появляться заявления префектуры Западного административного округа, опровергающие эту информацию. Студенты, впрочем, утверждают, что все это - "наглое вранье".
Слова чиновников из префектуры, в частности, приводит портал РБК
. В заявлении, опубликованном 10 мая, утверждалось, что рабочие лишь убирали на территории парка больные и усыхающие ветви, а также расчищали территорию от малоценных видов растительности и мусора.
"Мы должны дать опровержение этого "опровержения". 4 мая наши активисты вышли на место работ в сопровождении журналистов. На видео и фото четко видно, что среди многих кубометров спиленного полно живых деревьев и кустарников, в том числе цветущая вишня", - подчеркивается на странице инициативной группы в Facebook
.
Студенты также отмечают, что в работах была задействована тяжелая техника, которая ни под каким видом не может находиться на этой территории с учетом ее множественных охранных статусов. Кроме того, любые шумные работы в это время в подобных парках запрещены законом из-за периода гнездования птиц.
"По сумме этих нарушений написано заявление в полицию и готовится заявление в природоохранную прокуратуру. Напоминаем, что распоряжение чиновника любого уровня не может быть основанием для нарушения законов и варварского обращения с городом", - добавили активисты.
Примечательно, что рабочие ранее утверждали, что подлесок и кустарники вырубаются под предлогом "защиты от маньяков" гостей фан-зоны чемпионата мира и по личному указанию префекта ЗАО Алексея Александрова. При этом ранее гендиректор Оргкомитета-2018 Алексей Сорокин и вице-премьер Аркадий Дворкович "клятвенно заверяли нас" в том, что МГУ не будет нанесено никакого ущерба от проведения фан-зоны. Аналогичные обещания содержались и во всех официальных ответах - от директора Москомспорта Николая Гуляева до администрации президента.