Гидрометцентр объяснил, куда "пропал" привычный для Москвы ноябрьский снег Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru Дата установления в Москве устойчивого снежного покрова в связи с глобальным потеплением сместилась на 7-9 дней, из-за чего у жителей столицы могло сложиться ощущение, что зима задерживается. В Гидрометцентре России это явление считают не аномалией, а новой климатической нормой.



"Глобальное потепление сказывается и на климате Москвы. Если оценивать климат столицы в середине прошлого века, и такие расчеты проводились, то средняя дата установления снежного покрова приходилась на 20-22 ноября. А после того, как произвели пересчет климата за вторую половину прошлого века и первое десятилетие нынешнего, то оказалось, что эта дата мигрировала и сейчас средней датой установления устойчивого снежного покрова считается 28-30 ноября", - рассказал ТАСС директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



При этом специалист подчеркнул, что может сложиться и так, что снега в Москве, "почти по Пушкину", не будет даже в декабре: "Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе". "Или как в прошлом году, когда на месяц раньше снег установился, 29 октября. Понятно, что эти даты - среднее значение, на них нужно накладывать динамику каждого года, но в среднем, если говорить об устойчивых характеристиках, то для снежного покрова еще пока рановато. Мы идем в норме", - отметил Вильфанд.



По расчетам Гидрометцентра на ближайшие 10 дней идет постепенное понижение температуры, нулевую отметку она преодолеет в середине предстоящей недели.



"Среднесуточная температура будет ниже ноля градусов во второй половине недели. Если снег будет выпадать, но уже не растает, но вот снегопад пока не прогнозируется, пока устойчивого снежного покрова не ожидается. Если и выпадет 1 или 2 см, то это и не настоящий снег, когда можно кататься на лыжах и санках. Вот когда 10 см, это уже настоящий снег, но пока такого не видно", - заключил метеоролог.



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