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Москвичка провалилась в канализационный колодец возле храма на юге столицы
12 ноября 2017 г. | Время публикации 14:33 | Последние изменения 14:34
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В воскресенье утром жительница столицы провалилась в колодец рядом с храмом ризоположения на Донской улице в Южном административном округе, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

По словам собеседника агентства, женщину удалось вытащить на поверхность находившимся неподалеку прохожим. Вскоре на место инцидента прибыла бригада скорой помощи, которая отвезла пострадавшую в одну из городских больниц.

Источник агентства в экстренных службах рассказал, что москвичка получила различные травмы, однако информацию об их характере собеседник не предоставил.
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