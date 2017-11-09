Москвичка провалилась в канализационный колодец возле храма на юге столицы Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



По словам собеседника агентства, женщину удалось вытащить на поверхность находившимся неподалеку прохожим. Вскоре на место инцидента прибыла бригада скорой помощи, которая отвезла пострадавшую в одну из городских больниц.



Источник агентства в экстренных службах рассказал, что москвичка получила различные травмы, однако информацию об их характере собеседник не предоставил. В воскресенье утром жительница столицы провалилась в колодец рядом с храмом ризоположения на Донской улице в Южном административном округе, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.По словам собеседника агентства, женщину удалось вытащить на поверхность находившимся неподалеку прохожим. Вскоре на место инцидента прибыла бригада скорой помощи, которая отвезла пострадавшую в одну из городских больниц.Источник агентства в экстренных службах рассказал, что москвичка получила различные травмы, однако информацию об их характере собеседник не предоставил.



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