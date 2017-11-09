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В результате ДТП с маршруткой в Москве пострадали девять человек, в том числе двое детей
12 ноября 2017 г. | Время публикации 17:34 | Последние изменения 17:39
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Девять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. По словам собеседника агентства, среди пострадавших оказались двое детей в возрасте 12 и 14 лет, одного из которых госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

"По предварительным данным, в маршрутном такси находились десять человек, пострадали девять, среди них двое детей", - рассказал источник. В настоящий момент пострадавших осматривают врачи бригад Центра экстренной медицинской помощи. Кроме того, на место вылетел вертолет Московского авиацентра для эвакуации пострадавших.

Инцидент произошел около 15:50 по московскому времени на улице Обручева. По предварительным данным, в переполненную маршрутку врезался внедорожник Mercedes, в результате чего маршрутное такси завалилось набок. Первыми на место аварии прибыли пожарно-спасательные подразделения столичного главка. Они оперативно извлекли из одного из автомобилей двух пострадавших и передали их медикам для осмотра.

Движение по улице Обручева сейчас сильно затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего, а также степень виновности участников ДТП пока выясняются. "Вину установят инспекторы ГИБДД в ходе административного разбирательства", - сообщили в столичном управлении ГИБДД.
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