В результате ДТП с маршруткой в Москве пострадали девять человек, в том числе двое детей Рубрики: Происшествия

Global Look Press Девять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. По словам собеседника агентства, среди пострадавших оказались двое детей в возрасте 12 и 14 лет, одного из которых госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.



"По предварительным данным, в маршрутном такси находились десять человек, пострадали девять, среди них двое детей", - рассказал источник. В настоящий момент пострадавших осматривают врачи бригад Центра экстренной медицинской помощи. Кроме того, на место вылетел вертолет Московского авиацентра для эвакуации пострадавших.



Инцидент произошел около 15:50 по московскому времени на улице Обручева. По предварительным данным, в переполненную маршрутку врезался внедорожник Mercedes, в результате чего маршрутное такси завалилось набок. Первыми на место аварии прибыли пожарно-спасательные подразделения столичного главка. Они оперативно извлекли из одного из автомобилей двух пострадавших и передали их медикам для осмотра.



Движение по улице Обручева сейчас сильно затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего, а также степень виновности участников ДТП пока выясняются. "Вину установят инспекторы ГИБДД в ходе административного разбирательства", - сообщили в столичном управлении ГИБДД.



Предыдущая статья | Следующая статья

