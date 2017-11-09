NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
ноября
pda
Поиск
Архив

На акции зоозащитников возле Госдумы задержали Игоря Талькова-младшего: пел песни отца
12 ноября 2017 г. | Время публикации 17:49 | Последние изменения 17:54
Рубрики: Животные, Общество  
 
Игорь Тальков | © РИА Новости / Виталий Белоусов
Возле здания Госдумы, где зоозащитники уже шестой день проводят бессрочную голодовку, в воскресенье днем задержали Игоря Талькова-младшего - сына советского певца и поэта Игоря Талькова. По словам правозащитника Дениса Стяжкина, полиция затащила музыканта в автозак из-за того, что тот пел песни отца.

"Возле Госдумы полиция задержала сына Игоря Талькова - Игоря Талькова, за то что играл на гитаре и пел песни Игоря Талькова", - написал Стяжкин на своей странице в Twitter. За час до этого правозащитник рассказывал, что Тальков-младший выступает на акции зоозащитников.

Напомним, активисты требуют рассмотрения во втором чтении законопроекта "Об ответственном обращении с животными". Первое чтение прошло в марте. Летом парламентарии обещали принять закон в осеннюю сессию, однако в повестке Госдумы на ноябрь таких планов нет.



Вместо этого 8 ноября в Госдуму был внесен законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными. Инициаторы - депутаты "Единой России" Владимир Бурматов и Сергей Вострецов, представители "Справедливой России" Елена Драпеко и Олег Шеин - предлагают внести поправки в уже существующую статью 245 Уголовного кодекса и две статьи Уголовно-процессуального кодекса.

"Все понимающие зоозащитники говорят о том, что предложенная статья является фикцией и полностью повторяет текст уже имеющейся нерабочей 245 статьи", - отмечал один из участников голодовки Юрий Корецких (Есман). Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на заседании признал, что практика применения 245-й статьи УК "полностью не устраивает".

По данным МВД, до суда доходит всего около ста уголовных дел с обвинительным заключением в то время как зоозащитники и журналисты фиксируют "тысячи случаев жестокого обращения с животными". А к лишению свободы по этой статье за последние три года были приговорены только 6 человек.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Зоозащитников задержали у Госдумы на третий день голодовки против "фиктивных" законов о животных
10 ноября 2017 г.
Зоозащитников задержали у Госдумы на третий день голодовки против "фиктивных" законов о животных
Активисты недовольны тем, что депутаты затягивают принятие отдельного закона об ответственном обращении с животными и вместо этого вносят поправки в существующие статьи УК, которые на практике применяются очень неохотно.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.11.2017   23:46
0
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 12 ноября 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>