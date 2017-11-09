На акции зоозащитников возле Госдумы задержали Игоря Талькова-младшего: пел песни отца

Возле здания Госдумы, где зоозащитники уже шестой день проводят бессрочную голодовку
, в воскресенье днем задержали Игоря Талькова-младшего - сына советского певца и поэта Игоря Талькова. По словам правозащитника Дениса Стяжкина, полиция затащила музыканта в автозак из-за того, что тот пел песни отца.
"Возле Госдумы полиция задержала сына Игоря Талькова - Игоря Талькова, за то что играл на гитаре и пел песни Игоря Талькова", - написал Стяжкин на своей странице в Twitter
. За час до этого правозащитник рассказывал, что Тальков-младший выступает на акции зоозащитников.
Напомним, активисты требуют рассмотрения во втором чтении законопроекта "Об ответственном обращении с животными". Первое чтение прошло в марте. Летом парламентарии обещали принять закон в осеннюю сессию, однако в повестке Госдумы на ноябрь таких планов нет.
Вместо этого 8 ноября в Госдуму был внесен законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными. Инициаторы - депутаты "Единой России" Владимир Бурматов и Сергей Вострецов, представители "Справедливой России" Елена Драпеко и Олег Шеин - предлагают внести поправки в уже существующую статью 245 Уголовного кодекса и две статьи Уголовно-процессуального кодекса.
"Все понимающие зоозащитники говорят о том, что предложенная статья является фикцией и полностью повторяет текст уже имеющейся нерабочей 245 статьи", - отмечал один из участников голодовки Юрий Корецких (Есман). Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на заседании признал, что практика применения 245-й статьи УК "полностью не устраивает".
По данным МВД, до суда доходит всего около ста уголовных дел с обвинительным заключением в то время как зоозащитники и журналисты фиксируют "тысячи случаев жестокого обращения с животными". А к лишению свободы по этой статье за последние три года были приговорены только 6 человек.