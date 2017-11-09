На акции зоозащитников возле Госдумы задержали Игоря Талькова-младшего: пел песни отца

10 ноября 2017 г. Зоозащитников задержали у Госдумы на третий день голодовки против "фиктивных" законов о животных

Активисты недовольны тем, что депутаты затягивают принятие отдельного закона об ответственном обращении с животными и вместо этого вносят поправки в существующие статьи УК, которые на практике применяются очень неохотно.