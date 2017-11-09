NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
ноября
pda
Поиск
Архив

"Там был ад": москвичей возмутило субботнее столпотворение возле обновленных "Лужников" (ФОТО)
12 ноября 2017 г. | Время публикации 11:50 | Последние изменения 12:54
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов
После футбольного матча между сборными России и Аргентины возле реконструированного стадиона "Лужники" образовалась гигантская давка: организаторы мероприятия решили пустить толпу в 80 тысяч человек по узкому коридору между кордонами полиции до ближайшей станции метро "Спортивная". В результате люди были вынуждены более часа провести на морозе, передвигаясь в "пингвиньей" толпе, а уже на подходе к подземке неожиданно выяснилось, что станция переполнена.

"Уже на улице хотели направиться к "Воробьевым", но полицейские не разрешили. В какой-то момент мы услышали: станция "Спортивная" переполнена, двигайтесь в сторону "Фрунзенской". А это приличное расстояние. На улице не лето, многие с детьми, пожилых хватало. Но и это еще не все! На "Фрунзенской" нам тоже рекомендовали идти еще пешком до "Парка культуры", потому что в поезда не втиснуться", - цитирует одну из болельщиц "Спорт-Экспресс".



С самого стадиона выйти также оказалось проблематично: когда организаторы поняли, что что-то идет не так, выходы с трибун перекрыли примерно на 40 минут, пока рассасывалась толпа снаружи. По словам присутствовавших на стадионе граждан, диктор на этот раз не зачитывал привычный текст о порядке выхода со стадиона. "80-тысячный Сан-Сиро на дерби "Милан" - "Интер" заполняется и пустеет за пять минут. 80-тысячные "Лужники" заполняются и пустеют больше часа", - посетовал у себя в Twitter комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Жичкин.



Полицейское оцепление, как рассказывают болельщики, вело себя "неадекватно жестко". Так, когда один из фанатов решил перебежать через оцепленное пространство с одной стороны потока в другую (левая часть направлялась на МЦК, другая - в метро) и перелез через ограждение, на него набросились три омоновца и заломали ему руки. "Ограничение свободы передвижения - еще одно безнаказанное для этого ворья нарушение конституционных прав граждан", - сетуют пользователи Facebook.



"Мы также будем делать и на чемпионате мира? Позорище! Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками! Жуткий холод! Дети плачут! Мамы и папы согревают детей своей одеждой! Нигде в мире такого нет! Да здравствует организация матча Россия - Аргентина", - возмутился у себя в Instagram комментатор и посол ЧМ-2018 Дмитрий Губерниев.

Вывод такой!!!Инспекция посла ЧМ 2018 от Москвы удалась!!! Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается!!!!!!Верхний ярус с женщинами и детьми,их много на футболе ,не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира???? Позорище !!!! Это не меры безопасности ,а издевательство над болельщиками!!!Жуткий холод!!!Дети плачут!!! Мамы и папы согревают детей своей одеждой!!! Нигде в мире такого нет!!! Да здравствует организация матча Россия-Аргентина!!! Репетиция удалась!!! Все для людей!!!🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻 #россияаргентина #беспредел #позорище #намтакойфутболненужен

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.11.2017   23:46
0
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 12 ноября 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>