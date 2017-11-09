"Там был ад": москвичей возмутило субботнее столпотворение возле обновленных "Лужников" (ФОТО)

После футбольного матча
между сборными России и Аргентины возле реконструированного стадиона "Лужники" образовалась гигантская давка: организаторы мероприятия решили пустить толпу в 80 тысяч человек по узкому коридору между кордонами полиции до ближайшей станции метро "Спортивная". В результате люди были вынуждены более часа провести на морозе, передвигаясь в "пингвиньей" толпе, а уже на подходе к подземке неожиданно выяснилось, что станция переполнена.
"Уже на улице хотели направиться к "Воробьевым", но полицейские не разрешили. В какой-то момент мы услышали: станция "Спортивная" переполнена, двигайтесь в сторону "Фрунзенской". А это приличное расстояние. На улице не лето, многие с детьми, пожилых хватало. Но и это еще не все! На "Фрунзенской" нам тоже рекомендовали идти еще пешком до "Парка культуры", потому что в поезда не втиснуться", - цитирует одну из болельщиц "Спорт-Экспресс"
.
С самого стадиона выйти также оказалось проблематично: когда организаторы поняли, что что-то идет не так, выходы с трибун перекрыли примерно на 40 минут, пока рассасывалась толпа снаружи. По словам присутствовавших на стадионе граждан, диктор на этот раз не зачитывал привычный текст о порядке выхода со стадиона. "80-тысячный Сан-Сиро на дерби "Милан" - "Интер" заполняется и пустеет за пять минут. 80-тысячные "Лужники" заполняются и пустеют больше часа", - посетовал у себя в Twitter
комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Жичкин.
Полицейское оцепление, как рассказывают болельщики, вело себя "неадекватно жестко". Так, когда один из фанатов решил перебежать через оцепленное пространство с одной стороны потока в другую (левая часть направлялась на МЦК, другая - в метро) и перелез через ограждение, на него набросились три омоновца и заломали ему руки. "Ограничение свободы передвижения - еще одно безнаказанное для этого ворья нарушение конституционных прав граждан", - сетуют пользователи Facebook
.
"Мы также будем делать и на чемпионате мира? Позорище! Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками! Жуткий холод! Дети плачут! Мамы и папы согревают детей своей одеждой! Нигде в мире такого нет! Да здравствует организация матча Россия - Аргентина", - возмутился у себя в Instagram
комментатор и посол ЧМ-2018 Дмитрий Губерниев.