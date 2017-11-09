"Там был ад": москвичей возмутило субботнее столпотворение возле обновленных "Лужников" (ФОТО)

Ужасная организация выхода со стадиона #лужники. 80000 человек в одно узкое горлышко. Если также будет на #чм2018 то это позор. #россияаргентина . Стыдно то как pic.twitter.com/9cnKB76dqQ— Вячеслав (@vyache) 11 ноября 2017 г.